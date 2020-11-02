🧙‍♀ Гороскоп на 3 ноября для всех знаков зодиака

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Анастасия Шадская
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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 3 ноября убывающая Луна в Близнецах способствует обретению гармонии и внутреннего дзена.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 3 ноября убывающая Луна в Близнецах способствует обретению гармонии и внутреннего дзена. Некоторым знакам следует заняться самоанализом и отпустить прошлое.

Овен

Вам не хватает искренности. Чтобы получить ее от того, кто вам важен, попробуйте открыться сами. Разговор по душам будет полезен вам для развития отношений с этим человеком. Возможно, доверившись друг другу, вы сможете выйти на новый уровень.

Космический совет: откройтесь своему партнеру.

Телец

Ошибки и удары из прошлого мешают вам построить новую историю любви. Вспомните о том, что любая отметина на сердце дана, чтобы укрепить вашу веру в любовь. Постарайтесь отпустить прошлое, и шагните навстречу своему настоящему. Ваша половинка поддержит вас в этом.

Космический совет: отпустите прошлое.

Близнецы

Найдите баланс между тем, что вы делаете для других и для себя. У вас наблюдается перекос. Задумайтесь об этом. Возможно, вас будет настигать чувство вины, когда вы делаете что-то для себя, но не принимайте это слишком близко к сердцу. В какой-то момент у вас получится стать сторонним наблюдателем и достичь гармонии.

Космический совет: обретите баланс.

Рак

Вы устали быть взрослым, отвечать за все вокруг вас. Вас можно понять, иногда стоит давать себе передышку и позволять немного окунуться в детство. Проведите день в веселье, беззаботно отдавшись своим внутренним позывам. Вечер за настольными играми, например, поможет вам восстановить утраченные силы.

Космический совет: позвольте себе побыть ребенком.

Лев

Ваша душа бессмертна, но она заключена в сосуд тела. Как часто вы о нем заботитесь? Прислушайтесь к своим ощущениям, чего оно хочет? Дайте ему заслуженный отдых. Покой физический принесет гармонию и в ваш разум, и в душу. Проведите день спокойно, наедине с собой.

Космический совет: дайте своему телу заслуженный отдых.

Дева

Вокруг вас все стремительно изменяется. Вас тяготит этот хаос, вам в нем трудно существовать. Прислушайтесь к своему внутреннему мастеру дзен. Позвольте ему решать, где нужно идти на поводу у обстоятельств, где — принимать жесткое решение, а где отпустить поводья. Расслабьтесь, восстановите внутренние ресурсы.

Космический совет: прислушайтесь к внутреннему мастеру дзен.

Весы

Иногда вам кажется, что жизнь — это подъем на крутую гору. И каждый шаг дается с трудом. А иногда все идет легко, как по маслу. Сейчас второй вариант вам ближе. Задумайтесь, чего вы хотели достичь давно, но не хватало сил? Сейчас самое подходящее время.

Космический совет: реализуйте давнюю задумку.

Скорпион

Вам кажется, что все, что вы так долго строили, рушится, начиная с фундамента. Выдохните и возьмите паузу. Переоцените ситуацию, в которой вы оказались. Возможно, это шанс обрести и построить что-то новое, а не цепляться за руины старого.

Космический совет: возьмите паузу для оценки ситуации.

Стрелец

Не позволяйте миру диктовать вам условия — кто вы, и что вам подвластно, решать только вам одному. Сегодня день, когда вам не повредит немного ни к чему не обязывающего флирта, просто чтобы восстановить самоощущение до нормы. Пуститесь в это приключение, оно не опасно.

Космический совет: легкий флирт поднимет вам настроение.

Козерог

Вам не повредит легкая влюбленность. Даже если за этой историей не последует серьезного продолжения, вы будете чувствовать себя гораздо лучше. Также хорошо уделить время восстановлению старых связей — с друзьями юности или даже детства.

Космический совет: восстановите отношения со старыми друзьями.

Водолей

Вы уже приняли решение, но все еще боитесь сделать шаг. Придерживайтесь правила золотой середины — прислушайтесь и к своему разуму, и к сердцу. Вместе они вам подскажут, как поступить вернее. Не бойтесь движения вперед!

Космический совет: разум и сердце вам подскажут верный ответ.

Рыбы

Мир материальных ценностей вас манит и предлагает отдаться шоппингу. Задумайтесь, все ли эти вещи сделают вас счастливым? Может, лучше отдаться творчеству и смастерить что-то самому? Этот процесс вас развлечет, а обновка, созданная своими руками, станет еще одним поводом гордиться собой.

Космический совет: вместо шоппинга займитесь творчеством.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чего ждать представителям разных знаков зодиака в наступившем ноябре.

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🧙‍♀ Гороскоп на 3 ноября для всех знаков зодиака

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