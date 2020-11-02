🧙‍♀ Гороскоп на 3 ноября для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 3 ноября убывающая Луна в Близнецах способствует обретению гармонии и внутреннего дзена. Некоторым знакам следует заняться самоанализом и отпустить прошлое.

♈ Овен

Вам не хватает искренности. Чтобы получить ее от того, кто вам важен, попробуйте открыться сами. Разговор по душам будет полезен вам для развития отношений с этим человеком. Возможно, доверившись друг другу, вы сможете выйти на новый уровень.

Космический совет: откройтесь своему партнеру.

♉ Телец

Ошибки и удары из прошлого мешают вам построить новую историю любви. Вспомните о том, что любая отметина на сердце дана, чтобы укрепить вашу веру в любовь. Постарайтесь отпустить прошлое, и шагните навстречу своему настоящему. Ваша половинка поддержит вас в этом.

Космический совет: отпустите прошлое.

♊ Близнецы

Найдите баланс между тем, что вы делаете для других и для себя. У вас наблюдается перекос. Задумайтесь об этом. Возможно, вас будет настигать чувство вины, когда вы делаете что-то для себя, но не принимайте это слишком близко к сердцу. В какой-то момент у вас получится стать сторонним наблюдателем и достичь гармонии.

Космический совет: обретите баланс.

♋ Рак

Вы устали быть взрослым, отвечать за все вокруг вас. Вас можно понять, иногда стоит давать себе передышку и позволять немного окунуться в детство. Проведите день в веселье, беззаботно отдавшись своим внутренним позывам. Вечер за настольными играми, например, поможет вам восстановить утраченные силы.

Космический совет: позвольте себе побыть ребенком.

♌ Лев

Ваша душа бессмертна, но она заключена в сосуд тела. Как часто вы о нем заботитесь? Прислушайтесь к своим ощущениям, чего оно хочет? Дайте ему заслуженный отдых. Покой физический принесет гармонию и в ваш разум, и в душу. Проведите день спокойно, наедине с собой.

Космический совет: дайте своему телу заслуженный отдых.

♍ Дева

Вокруг вас все стремительно изменяется. Вас тяготит этот хаос, вам в нем трудно существовать. Прислушайтесь к своему внутреннему мастеру дзен. Позвольте ему решать, где нужно идти на поводу у обстоятельств, где — принимать жесткое решение, а где отпустить поводья. Расслабьтесь, восстановите внутренние ресурсы.

Космический совет: прислушайтесь к внутреннему мастеру дзен.

♎ Весы

Иногда вам кажется, что жизнь — это подъем на крутую гору. И каждый шаг дается с трудом. А иногда все идет легко, как по маслу. Сейчас второй вариант вам ближе. Задумайтесь, чего вы хотели достичь давно, но не хватало сил? Сейчас самое подходящее время.

Космический совет: реализуйте давнюю задумку.

♏ Скорпион

Вам кажется, что все, что вы так долго строили, рушится, начиная с фундамента. Выдохните и возьмите паузу. Переоцените ситуацию, в которой вы оказались. Возможно, это шанс обрести и построить что-то новое, а не цепляться за руины старого.

Космический совет: возьмите паузу для оценки ситуации.

♐ Стрелец

Не позволяйте миру диктовать вам условия — кто вы, и что вам подвластно, решать только вам одному. Сегодня день, когда вам не повредит немного ни к чему не обязывающего флирта, просто чтобы восстановить самоощущение до нормы. Пуститесь в это приключение, оно не опасно.

Космический совет: легкий флирт поднимет вам настроение.

♑ Козерог

Вам не повредит легкая влюбленность. Даже если за этой историей не последует серьезного продолжения, вы будете чувствовать себя гораздо лучше. Также хорошо уделить время восстановлению старых связей — с друзьями юности или даже детства.

Космический совет: восстановите отношения со старыми друзьями.

♒ Водолей

Вы уже приняли решение, но все еще боитесь сделать шаг. Придерживайтесь правила золотой середины — прислушайтесь и к своему разуму, и к сердцу. Вместе они вам подскажут, как поступить вернее. Не бойтесь движения вперед!

Космический совет: разум и сердце вам подскажут верный ответ.

♊ Рыбы

Мир материальных ценностей вас манит и предлагает отдаться шоппингу. Задумайтесь, все ли эти вещи сделают вас счастливым? Может, лучше отдаться творчеству и смастерить что-то самому? Этот процесс вас развлечет, а обновка, созданная своими руками, станет еще одним поводом гордиться собой.

Космический совет: вместо шоппинга займитесь творчеством.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чего ждать представителям разных знаков зодиака в наступившем ноябре.