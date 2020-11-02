СКР отчитался о задержании одного из подозреваемых в убийстве Маругова

Один из подозреваемых в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова задержан.

«Совместными усилиями СК и МВД задержан один из подозреваемых. Продолжается проведение комплекса следственных и оперативно-разыскных мероприятий по установлению соучастника», — сообщили 5-tv.ru в Следственном комитете.

Продолжается поиск соучастников.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, неизвестные ворвались в баню, где бизнесмен отдыхал со своей сожительницей, связали их и, предварительно, требовали отдать деньги. Маругов отказался, после чего произошел выстрел из арбалета. Возлюбленной «мясного короля» удалось каким-то образом полностью обнаженной выбраться из бани и прибежать к соседям.

Предварительная версия произошедшего — неудачная попытка ограбления.