СКР отчитался о задержании одного из подозреваемых в убийстве Маругова
«Колбасный король» был найден мертвым в собственной бане. Нападавшие связали его и выстрелили из арбалета в грудь.
Фото: ТАСС / Артем Геодакян
Один из подозреваемых в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова задержан.
«Совместными усилиями СК и МВД задержан один из подозреваемых. Продолжается проведение комплекса следственных и оперативно-разыскных мероприятий по установлению соучастника», — сообщили 5-tv.ru в Следственном комитете.
Продолжается поиск соучастников.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, неизвестные ворвались в баню, где бизнесмен отдыхал со своей сожительницей, связали их и, предварительно, требовали отдать деньги. Маругов отказался, после чего произошел выстрел из арбалета. Возлюбленной «мясного короля» удалось каким-то образом полностью обнаженной выбраться из бани и прибежать к соседям.
Предварительная версия произошедшего — неудачная попытка ограбления.
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