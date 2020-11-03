«Спирт, латекс, скальп»: Дарья Мороз раскрыла секрет новой прически

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Алина Потёмкина
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Актриса показалась фанатам с непривычным для нее асимметричным каре.

Фото, видео: Instagram @d_moroz

Дарья Мороз удивила фанатов кардинальной сменой прически. Актриса выложила в Instagram фото, на котором запечатлена с асимметричным каре. Поклонники, привыкшие к ее максимально короткое стрижке, не сразу поняли, что это образ, созданный для съемок в новом сериале — «Клиника счастья».

«Надо постричь покороче волосы»

«Дарюша, вы волосы отращиваете?» — спрашивали подписчики.

Instagram @d_moroz

Тогда Мороз решила раскрыть карты и показала в сторис, как у нее появляется шикарная прическа.

«А как вы думали, у Дашечки появляются волосы? Вот так. Вот Валюша, которая приклеивает мне их, выращивает. Видели! Ух!» — рассказала актриса.

Также она раскрыла ингредиенты «рецепта» ее прически.

«Спирт плюс латекс, плюс скальп», — написала артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дарья Мороз пожаловалась на тяжесть работы артиста.

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