«Спирт, латекс, скальп»: Дарья Мороз раскрыла секрет новой прически

Дарья Мороз удивила фанатов кардинальной сменой прически. Актриса выложила в Instagram фото, на котором запечатлена с асимметричным каре. Поклонники, привыкшие к ее максимально короткое стрижке, не сразу поняли, что это образ, созданный для съемок в новом сериале — «Клиника счастья».

«Надо постричь покороче волосы»

«Дарюша, вы волосы отращиваете?» — спрашивали подписчики.

Instagram @d_moroz

Тогда Мороз решила раскрыть карты и показала в сторис, как у нее появляется шикарная прическа.

«А как вы думали, у Дашечки появляются волосы? Вот так. Вот Валюша, которая приклеивает мне их, выращивает. Видели! Ух!» — рассказала актриса.

Также она раскрыла ингредиенты «рецепта» ее прически.

«Спирт плюс латекс, плюс скальп», — написала артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дарья Мороз пожаловалась на тяжесть работы артиста.