«Спектакль-вампир»: Дарья Мороз пожаловалась на тяжесть работы артиста

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Татьяна Меркер
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Актриса продемонстрировала фанатам стройные ножки, сетуя на «опустошенность».

Фото, видео: Instagram @d_moroz

Актриса, известная по роли в сериале «Содержанки», взбудоражила фанатов пикантным снимком с оголенными ногами. Бывшая жена режиссера Константина Богомолова сфотографировалась в белье и накидке яркого цвета, лежа на диване. Под фото артистка порассуждала о тяжелой профессии актера и своей усталости от работы.

«Три спектакля за неделю, и это больше, чем мы сыграли в общей сложности до пандемии. Спектакль-вампир. Никогда я не отдавала столько энергии в один присест, и опустошенность огромная. Никак пока не получается распределиться и это очень токсично. Особенно, когда не успеваешь восстановиться после. „Болею“ сутки после каждого спектакля», — посетовала звезда.

Instagram @d_moroz

Поклонники Дарьи постарались поддержать ее словом, но в большинстве своем фолловеров больше заинтересовала длина ног актрисы и прочие отнюдь не актерские «таланты».

«Это купальник на вас или белье?»

«Вот это худышка»

«Сходил бы я на ваш спектакль», — комментировали фанаты.

После развода с Богомоловым, который уже успел связать себя узами брака с Ксенией Собчак, о личной жизни Мороз известно немного. Девушке приписывают романы с коллегами по цеху, но сама завидная невеста их отрицает. Однако недавно намекнула, что новая любовь у нее уже случилась — без имен и определения статуса их пары.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Мороз показала трехмесячную «кинодочь».

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