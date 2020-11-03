Жена известного юмориста Евгения Петросяна поделилась на своей странице в Instagram отрывком из книги латвийского писателя о буднях и трудностях материнства. В конце публикации Татьяна Брухунова поставила хэштег, который дает понять, что с автором она полностью согласна.

В тексте отмечается, что «зачатие в среднем длится 12 минут, и это лучший момент во всей педагогике». А дальше, по словам автора, будет только хуже — придется и «смириться с двойками», и «ужаснуться найденным сигаретам». Однако все сложности и препятствия стоят того, ведь дети — это счастье.

Instagram @bruhunova

Пост набрал более 5000 лайков. В комментариях подписчики отмечают, что текст будто списан с их жизни, а также делятся своими историями о трудностях и радостях родительства.

«Да, моей 14. Проходим все прелести переходного возраста вместе. К счастью, у нас связь и доверие, поэтому все мягко настолько, насколько это возможно».

«Как хорошо изложено! Получила удовольствие от этого предельно правдивого текста!»

«Все это мелочи. Зато сколько радости! Ну и пусть глаз левый дергается», — подержали Брухунову опытные юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Брухунова и Евгений Петросян стали родителями в сентябре этого года, после того, как юморист в день своего юбилея опубликовал в Instagram фото сына. Малыша назвали Ваганом.