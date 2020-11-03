Кристина Асмус, официально оформившая расторжение брака с Гариком Харламовым буквально несколько дней назад, огорошила публику, выложив на своей странице в Instagram фотографию, на которой позирует в свадебном платье с букетом цветов в руке на фоне входа в ЗАГС.

«Сама в шоке», — коротко подписала снимок актриса.

Instagram @asmuskristina

В ответ на вопрос одной из подписчиц, как давно было сделано фото, она пояснила, что «целых два часа назад». Впрочем, ввести в заблуждение поклонников звезде «Интернов» не удалось. Практически никто из них не поверил, что свадьба была реальной.

«Ну никто не поверит, что в жизни пойдете в ЗАГС в этом».

«Зная вас, вы бы такое платье не выбрали».

«А вам идет. Хотя будь это ваша свадьба, прическа и образ были бы утонченнее».

«Такое платье только из кино», — пишут в комментариях пользователи.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Кристину Асмус раскритиковали в соцсетях за «безвкусный» флуоресцентно-зеленый с фиолетовыми вставками наряд на съемках развлекательного шоу.