Долина «заткнула рты» звездным друзьям при исполнении своей песни

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Татьяна Меркер
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Артистка не разрешила Юлии Ковальчук и Алексею Чумакову петь «Погоду в доме».

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон, Instagram @juliakovalchuk

Народная артистка Лариса Долина запретила петь звездным друзьям свою песню «Погода в доме». Компания собралась большая: Сосо Павлиашвили с женой Ирой, Юрий Растегин, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Едва представители российского шоу-бизнеса начали исполнять композицию, сама Долина принялась кричать и, смеясь, закрывать им рты руками.

Видео момента успел запечатлеть Чумаков, а его супруга Ковальчук поделилась кадрами на своей странице в Instagram.

«Просто один счастливый вечер в невероятной компании», — подписала ролик певица.

Instagram @juliakovalchuk

Фолловеры аккаунта Ковальчук посмеялись над увиденным и принялись хвалить своих кумиров за неподражаемое чувство юмора.

«Люди, которые спасли мне жизнь»

«Такие настоящие и простые»

«Очень крутые, сплошной позитив!» — комментировали поклонники.

Кроме того, фанаты отметили, что Долина буквально «нашла рецепт от старости» и превосходно выглядит.

«У Ларисы морщин меньше, чем у меня в 30 лет», — написала интернетпользовательница.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Долина раскритиковала кавер Александра Реввы на свою песню.

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