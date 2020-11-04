«Приметила?»: любовница Тарзана подружилась с экс-звездой «Дома-2» Венгржановским

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Татьяна Меркер
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Анастасия Шульженко устала от травли и ищет поддержки от медийных личностей.

Фото, видео: Instagram @anastasiya.shulzhenko, @vasilii_sharan

После скандала, когда раскрылась связь Тарзана с любовницей Анастасией Шульженко, в интернете развернулась целая «кампания» по травле девушки. Устав от сплетен и сотен злостных комментариев Шульженко решила поискать поддержки и нужных знакомств среди медийных и не очень личностей.

Недавно девушка встретилась с бывшим участником скандального проекта «Дома-2» Венцеславом Венгржановским, чем похвасталась в своем микроблоге.

«Совсем недавно познакомилась с Венцеславом, приятно удивлена. Оказывается, очень начитанный, эрудированный молодой человек, с которым интересно вести беседу», — подписала совместных снимок девушка.

Instagram @anastasiya.shulzhenko

Венгржановский, который покинул телестройку несколько лет назад, тоже не отказался откусить немного от пирога хайпа. Он тоже опубликовал фотографию с Шульженко и не постеснялся лести в ответ.

«Не так давно познакомился с очень интересной, доброй и милой девушкой Анастасией Шульженко, которую совершенно незаслуженно травят в СМИ», — прокомментировал Венцеслав.

Не все пользователи сети поверили в искренность этого знакомства, фолловеры даже предположили, что Венгржановский может стать новой жертвой девушки, чтобы та не потеряла популярности.

«Приметила теперь Венца?»

«Меняет как перчатки»

«Чуть семью не разрушила, и тут новый кавалер», — негодовали пользователи

Ранее 5-tv.ru сообщал, что брошенная Тарзаном любовница Шульженко написала «слезливые» стихи.

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