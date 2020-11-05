🧙‍♀ Гороскоп на 5 ноября для всех знаков зодиака

|
Анастасия Шадская
4 821

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 5 ноября убывающая луна в знаке рак призывает к смирению и терпению. Займитесь самообразованием и приструните гордыню.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 5 ноября убывающая луна находится в знаке Рак. В этот день стоит проявить терпение и усмирить гордыню. Стоит проще относиться к критике и объективно оценивать свои возможности. Сегодня вы можете многое узнать о себе и окружающем мире.

Овен

Избегайте ощущения себя жертвой и жалоб на трудности жизни. На самом деле мир добр и щедр, просто порой в хаосе безотлагательных дел это трудно заметить. Примите разрушение как этап созидания и начните строить свою счастливую жизнь с этой мыслью. Не исключены трения в любовных отношениях — не усугубляйте конфликт, попытайтесь разобраться в его причинах.

Космический совет: верьте в лучшее и созидайте.

Телец

Безответная любовь — не проклятие. Просто еще не пришло время вашего личного счастья — нужно немного подождать. Не переставайте верить, и встреча с вашим любимым человеком непременно случится. Те, кто уже находится в отношениях, могут осознать, что партнер не строит долгосрочных планах. Хорошо подумайте, интересны ли вам такие перспективы.

Космический совет: ваше время настанет, не сомневайтесь!

Близнецы

Сегодня вы можете оказаться в центре бури. Но поймите, есть вещи и люди, которые вам не принадлежат, и, как ни старайся, их не удержишь. Поблагодарите Вселенную за дарованное вам и примите перемены как неотъемлемую часть жизни. Кроме того, они всегда ведут к чему-то новому и интересному.

Космический совет: все проходит, пройдут и ваши тревоги.

Рак

Ваш любимый человек — уникален и невероятно ценен. Никогда не забывайте о том, почему сделали свой выбор в его пользу. Доверяйте своим чувствам, но не переставайте работать над ними и над собой. Ваше мировоззрение, основанное на позитивном отношении к жизни, всегда будет привлекать в вашу судьбу любовь и романтику. Если все же сомневаетесь в партнере — возьмите паузу и в одиночестве взвесьте все «за» и «против».

Космический совет: перерыв в отношениях может быть полезным.

Лев

Вы так близки к цели — не позволяйте событиям вокруг влиять на вашу работу и отношение к жизни. Даже если очень тяжело, сейчас не время сдаваться. Если вторая половина огорошила неожиданным заявлением, не горячитесь, обдумайте его. Возможно, вы и сами не замечали очевидного. Если же отношения пришли в тупик, имейте смелость действовать решительно.

Космический совет: не придумывайте сказок, живите в реальном мире.

Дева

Сложности в отношениях, Девы, еще не повод к расставанию. Вспомните все прекрасное, что между вами было и найдите в себе силы решать проблемы, а не убегать от них. В вас определенно есть потенциал для того, чтобы все исправить и достичь гармонии. Если вы чувствуете, что романтическая связь мешает другим вашим целям — честно скажите об этом близкому человеку.

Космический совет: стремитесь к честному диалогу, и вам пойдут навстречу.

Весы

Если в ваши отношения с партнером вмешиваются другие люди, немедленно прогоните их прочь. Даже члены семьи не имеют права управлять вашими чувствами — есть только вы и ваш любимый человек. Если все же отношения становятся сложнее несмотря ни на что, подумайте, насколько перспективна ваша связь. Возможно, вам действительно стоит пойти разными путями?

Космический совет: только вы принимаете решения, не позволяйте другим мешать вашим отношениям.

Скорпион

Вы ведь влюбляетесь с первого взгляда, правда? И понимаете, что перед вами тот самый человек, очень быстро. Так почему бы не сделать первый шаг? И почему же так сложно разорвать опостылевшую связь? Вы знаете, чего хотите на самом деле. Просто действуйте.

Космический совет: пришло время откровенно рассказать о своих чувствах.

Стрелец

То, что сказка когда-то кончается, не злой рок, а правда жизни. Конец одного этапа говорит о начале нового и, возможно, более прекрасного! Оказавшись в финале истории, задержитесь в нем, прочувствуйте момент и отдохните. Впереди столько интересного — понадобятся силы! Отпускайте то, что вам не принадлежит, легко, и станете ближе к заветной мечте.

Космический совет: иногда сдаться и взять паузу — лучшее, что можно сделать.

Козерог

Благодаря вашей вере в успех, последнее время вы были очень продуктивны. Награды, даже нематериальные, принесут вам огромную радость, будьте уверены. Теперь пришло время покопаться в себе и найти триггерные точки в сознании. Проработав страхи и старые травмы, вы получите грандиозный потенциал на будущее.

Космический совет: отпустите страхи, пусть вами движет только любовь!

Водолей

Не увлекайтесь драмой, на самом деле все не так сложно. Ваши отношения имеют будущее, ведь в них есть самое главное — любовь. Все остальное — в ваших руках. Не позволяйте негативному опыту прошлых лет влиять на настоящее. Никакой угрозы вашим планам не существует, если вы сами ее не призываете. Будьте открыты для разговора, и все обсуждайте с партнером. Увидите, все наладится.

Космический совет: нет нерешаемых проблем!

Рыбы

Рыбы, вне зависимости от масштабов ваших амбиций, не забывайте о том, что уже имеете. Эти отношения, кажется, настоящие, особенные и сулят много счастья. Не пренебрегайте ими, подарите партнеру достаточно своего внимания. Не позволяйте дурным мыслям приводить вас к препарированию и разрушению любовной связи.

Космический совет: вы заслуживаете самой красивой истории любви!

Ранее 5-tv.ru рассказал, чего ждать представителям разных знаков зодиака в наступившем ноябре.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.00
-0.57 93.34
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на 5 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

7:11
Видео: День народного единства необычно отметили в городах России
7:07
🧙‍♀ Гороскоп на 5 ноября для всех знаков зодиака
7:03
«Только о себе»: Загитова отказалась отвечать на вопрос про Медведеву
6:48
Водитель даже не пытался тормозить: в Великом Новгороде выясняют причину смертельного ДТП
6:33
При обыске у Дрожжиной и Цивина нашли рукописи Ахматовой
6:14
Байден рассказал, чем займется его администрация в первый день в Белом доме

Сейчас читают

Жена Евгения Стычкина оставила новорожденного сына отцу
«Ни слова правды!» — Анна Старшенбаум обвинила шоу Бориса Корчевникова во лжи
Гороскоп на январь 2021 года для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Стали известны первые предварительные итоги выборов в США