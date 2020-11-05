Дочь ведущей «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой, как и мать в ее возрасте, отличается буйным нравом. Ольга Бухарова часто эпатирует публику обнаженными снимками и недвусмысленными заявлениями.

Девушка предпочитает носить мешковатую одежду, не краситься и в целом отрицает образ леди. Однажды девушке даже пришлось «на кулаках» доказывать матери свое право быть такой, какая она есть.

«Все мои подружки были носили длинные волосы и юбки. Я отказывалась это делать и даже дралась со своей мамой, потому что не хотела так выглядеть. Я была фриком. Но мне было комфортно. На сегодняшний день для меня не носить лифчик, стричься, как я хочу, краситься, как я хочу, одеваться, как я хочу — нормальное явление. Я делаю это всю жизнь», — передает слова Бухаровой Sobesednik.ru

Дочь главной свахи страны активно поддерживает бодипозитив и признается, что редко бреется. Бухарова уверена, что вместо этого занятия можно занять себя куда более полезными вещами.

«Я — кудрявая брюнетка и не могу постоянно бриться. Я решила забить на это. У меня монобровь, волосы на пальцах рук и ног, волосы на руках, волосы в подмышках. Да везде, где только можно себе представить. Возможно, лишь на спине и плечах они не растут. И, если я буду об этом думать, у меня не будет времени на всякие другие классные штуки…» — высказалась 19-летняя дочь звезды.

Фолловеры профиля девушки в Instagram, которых почти 12 тысяч, уже успели привыкнуть к эпатажному поведению Ольги. Они наблюдали, как девушка сбрила брови, оголилась в ванной и заперлась в клетке с голой грудью. При этом поклонники задают лишь один вопрос, почему такое поведение не порицает самая знаменитая сваха телевидения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему 19-летняя дочь Ларисы Гузеевой носит обручальное кольцо.