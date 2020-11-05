«Достает до печенок»: Богомолов забавно поздравил Собчак с днем рождения

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Валентин Черников
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Режиссер показал в Instagram снимок жены, «сжимающей в руке» Останкинскую телебашню.

Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @konbog75

К поздравлению Ксении Собчак с днем рождения ее супруг Константин Богомолов подошел с присущей ему оригинальностью. Режиссер опубликовал в Instagram снимок, на котором теледива как бы держит в руке телебашню Останкино. При этом башня красиво подсвечена в темное время суток, а ее верхушка частично скрыта пеленой туч. Со стороны может показаться, что звезда вонзает в небеса магический посох. К удачному фото автор поста подобрал подходящий текст.

«Она протыкает небо, прожигает лед и достает до печенок. Прекрасная и единственная. Горжусь-обожаю-восхищаюсь. Любимая, с днем!» — написал Богомолов.

Instagram @konbog75

Собчак увидела сообщение мужа и ответила ему в комментариях.

«Я даже не заметила, как ты меня так снял красиво!» — откликнулась именинница.

Подписчики режиссера принялись поздравлять виновницу торжества с 39-летием и похвалили ее благоверного за креатив.

«Константин, вы оригинальны! Какой вы замечательный муж!»,

«Вы очень гармоничны вместе, я понимаю, почему Ксения выбрала вас»;

«Вот это поздравление от любящего мужчины!» — отреагировали фанаты.

Как уточняет портал Утро.ру, супружеская пара по-прежнему демонстрирует идиллию и взаимную привязанность. Недавно Ксения даже приревновала Константина, когда тот целовался с другой дамой на съемочной площадке. Впрочем, многие сомневаются в долговечности брака Собчак и Богомолова. Злопыхатели предсказывают звездам развод в течение ближайших двух-трех лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак напугала подписчиков взглядом зомби и гнилыми зубами.

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