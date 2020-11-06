Маски сорваны: Пригожин «застал» Валерию, целующейся с Киркоровым
Комичная с виду ситуация вызвала неоднозначную реакцию в сети.
Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif, Globallookpress.com /Anatoly Lomohov
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин снял на камеру романтичный поцелуй своей супруги — певицы Валерии — с королем эстрады Филиппом Киркоровым. Интригующими кадрами он поделился с фолловерами в Instagram.
В кадре оба артиста, двигаясь вверх на эскалаторе, распевают песню, повторяя: «А я пьяная, пьяная». В какой-то момент Валерия не сдерживается и выдает фразу, пробудившую в Филиппе неожиданную сентиментальность.
«Пьяная от тебя!» — обращаясь к Киркорову, пропевает звезда.
«От меня?! Долой маски! Целуй!» — заявляет поп-король, и Валерия послушно потягивается и нежно прикасается к его губам.
«Исторический поцелуй!» — комментирует случившееся счастливый певец.
Валерия в свое «оправдание» заявляет, что из-за пандемии коронавируса может целоваться только с Филиппом, поскольку тот «уже переболел». Пригожин же молча наблюдал за проделками своей супруги.
«По трезвянке такое не делают. Виски сыграл роль!»
«Иосиф, как позволил такое?»
«Иосиф после это поцелуя сжег Филиппу рубашку от Dior»,
«Муж куда смотрит?!» — негодовали фолловеры звездной четы.
Впрочем, вскоре ситуация прояснилась. Как пишет Teleprogramma.pro, Иосиф с Валерией, как и Филипп с детьми, вместе отдыхали на курорте в ОАЭ (селебрити решили, что там безопаснее пережидать пандемию). В День народного единства Киркоров дал в стране свой первый концерт за несколько месяцев в рамках фестиваля музыки. На следующий день решил расслабиться с давними друзьями и, оказавшись в небоскребе Бурдж-Халифа, знаменитости просто не сдержали радости от встречи друг с другом, отчего даже запели.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какие качества в своей супруге Валерии, а также в других женщинах ценит больше всего продюсер Иосиф Пригожин.
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