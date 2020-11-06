Маски сорваны: Пригожин «застал» Валерию, целующейся с Киркоровым

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин снял на камеру романтичный поцелуй своей супруги — певицы Валерии — с королем эстрады Филиппом Киркоровым. Интригующими кадрами он поделился с фолловерами в Instagram.

В кадре оба артиста, двигаясь вверх на эскалаторе, распевают песню, повторяя: «А я пьяная, пьяная». В какой-то момент Валерия не сдерживается и выдает фразу, пробудившую в Филиппе неожиданную сентиментальность.

«Пьяная от тебя!» — обращаясь к Киркорову, пропевает звезда.

«От меня?! Долой маски! Целуй!» — заявляет поп-король, и Валерия послушно потягивается и нежно прикасается к его губам.

«Исторический поцелуй!» — комментирует случившееся счастливый певец.

Валерия в свое «оправдание» заявляет, что из-за пандемии коронавируса может целоваться только с Филиппом, поскольку тот «уже переболел». Пригожин же молча наблюдал за проделками своей супруги.

Instagram @prigozhin_iosif

«По трезвянке такое не делают. Виски сыграл роль!»

«Иосиф, как позволил такое?»

«Иосиф после это поцелуя сжег Филиппу рубашку от Dior»,

«Муж куда смотрит?!» — негодовали фолловеры звездной четы.

Впрочем, вскоре ситуация прояснилась. Как пишет Teleprogramma.pro, Иосиф с Валерией, как и Филипп с детьми, вместе отдыхали на курорте в ОАЭ (селебрити решили, что там безопаснее пережидать пандемию). В День народного единства Киркоров дал в стране свой первый концерт за несколько месяцев в рамках фестиваля музыки. На следующий день решил расслабиться с давними друзьями и, оказавшись в небоскребе Бурдж-Халифа, знаменитости просто не сдержали радости от встречи друг с другом, отчего даже запели.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие качества в своей супруге Валерии, а также в других женщинах ценит больше всего продюсер Иосиф Пригожин.