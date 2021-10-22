Названы опасные при коронавирусе продукты

Медицинский блогер Филипп Кузьменко рассказал, от каких продуктов стоит отказаться во время лечения от коронавируса. Особенно важно знать, какие продукты осложняют выздоровление тем, кто болеет дома, так как в больницах рацион пациентов контролируется специалистами.

В первую очередь, считает Кузьменко, при COVID-19 поддерживать водно-солевой баланс в организме, так как существует высокий риск обезвоживания. Поэтому пища с повышенным содержанием соли должна быть исключена из меню. Также необходимо воздержаться от спиртного, чтобы не ослаблять иммунитет в период, когда он подвергается сильнейшей нагрузке.

«Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды. Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь», — пояснил блогер в интервью радио Sputnik.

Кроме прочего, соленая пища сгущает кровь. По словам Кузьменко, увеличение количества кровяных клеток и «вытягивание» из них жидкости солью может косвенно повлиять на течение заболевания и затянуть выздоровление.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об основных симптомах, говорящих об инфицировании коронавирусом, а также о риске заражения домашних животных.