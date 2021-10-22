Названы опасные при коронавирусе продукты
Медицинский блогер рассказал, какая диета помогает быстрее выздороветь и снизить риск осложнений от COVID-19.
Фото: depositphotos
Медицинский блогер Филипп Кузьменко рассказал, от каких продуктов стоит отказаться во время лечения от коронавируса. Особенно важно знать, какие продукты осложняют выздоровление тем, кто болеет дома, так как в больницах рацион пациентов контролируется специалистами.
В первую очередь, считает Кузьменко, при COVID-19 поддерживать водно-солевой баланс в организме, так как существует высокий риск обезвоживания. Поэтому пища с повышенным содержанием соли должна быть исключена из меню. Также необходимо воздержаться от спиртного, чтобы не ослаблять иммунитет в период, когда он подвергается сильнейшей нагрузке.
«Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды. Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь», — пояснил блогер в интервью радио Sputnik.
Кроме прочего, соленая пища сгущает кровь. По словам Кузьменко, увеличение количества кровяных клеток и «вытягивание» из них жидкости солью может косвенно повлиять на течение заболевания и затянуть выздоровление.
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