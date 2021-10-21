«Меня не устраивают случки по четвергам»: психолог объяснил, как выйти замуж

Популярный психолог Михаил Лабковский дал совет, как женщине выйти замуж даже после многих лет неудачных отношений. Своим видением решения проблемы он поделился в новом выпуске YouTube-шоу «А поговорить?» с Ириной Шихман.

Психолог убежден, что многие дамы ждут инициативы от мужчин там, где они сами должны ее проявить. В частности, не соглашаться на то, что их не устраивает, из надежды, что однажды мужчина передумает.

«Никогда не идти на компромисс в отношениях! — заявил Лабковский. — Вы в отношениях, но он не предлагает, чтобы вы жили вместе. Вот вы начинаете жить вместе, но он не предлагает вам свадьбу. На каждом этапе есть люди, которым в детстве не хватало семьи, и они за отношения родину продадут».

Instagram@irinashikhman

Психолог заверил, что отношения — не решение проблемы одиночества женщины. Особенно, если ради наличия рядом мужчины она готова поступиться своими интересами. Представители же сильного пола чаще всего под венец не спешат — особенно если с ними на эту тему не говорят. Им требуется ощутимый пинок в «нужную» сторону.

«Чтобы выйти замуж надо на каждом этапе сказать: „Семен, меня не устраивают наши случки по четвергам. Я хочу другого“. Он говорит: „Да“, вы начинаете встречаться по-человечески, — объяснил Лабковский. — Здоровый человек выбирает себя, а невротик — отношения».

Несмотря на то, что психолог уже много лет успешно помогает людям найти себя, жить лучше и правильно выбирать себе партнеров, сам он не женат. Все потому, что он не хочет для себя «типично российской истории».

«Я тяготею к равноправным отношениям. Я не хочу быть каким-то „папиком“ для такой Золушки, которую подобрали под забором? и которая всю жизнь тебе будет благодарна», — рассказал он.

Михаил разоблачил слух о том, что говорил фразу: «Здоровая женщина не хочет замуж». Она была вырвана из контекста, а психолог имел в виду другое.

«Здоровая женщина хочет не замуж, она хочет влюбиться, иметь отношения, жить вместе и только когда захочет детей, захочет и замуж, — подчеркнул он, добавив, что иначе все будет «не очень здоровой фигней».

Имя Михаила Лабковского у многих на слуху. По версии Forbes, он получает около 130 миллионов рублей в год от своей практики и является самым узнаваемым психологом России.

Ранее 5-tv.ru писал, как, по мнению психолога, женщинам вести себя на свидании.