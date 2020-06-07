Психолог рассказал, как женщинам стоит вести себя на свидании

Психолог Михаил Лабковский рассказал, как правильно вести себя женщинам на свиданиях. Он выложил в свой профиль в Instagram несколько советов, чтобы немного облегчить дамам, а заодно и представителям мужского пола, жизнь.

Первое, что рекомендует Лабковский — снять маску, не пытаться что-то из себя изобразить.

«С самого начала, с первой переписки и встречи ведите себя ЕСТЕСТВЕННО. Так, как ВАМ комфортно. Не надо притворяться, врать, юлить. Говорите то, что думаете. Делайте то, что хотите. Вы должны вообще не заморачиваться и чувствовать легкость», — советует психолог.

Instagram @labkovskiyofficial

Не стоит пытаться залезть в голову мужчине. По словам Михаила Лабковского, ни к чему хорошему это не приведет.

«Что он о вас подумает — это его сугубо личное дело. Что он хотел сказать тем или иным жестом — тоже. Если вы не понимаете, спросите его об этом прямо. Додумывать за него не надо», — продолжает эксперт.

Помимо этого, психолог советует сразу сообщать своему спутнику, если вас что-то не устраивает в его поведении или словах.

«Не надо кидать обидки, играть в „я с тобой не разговариваю“ и „догадайся, в чем дело“. Не перезвонил? Скажите, что вам это не понравилось. И если он в следующий раз так поступит — до свидания», — рекомендует Лабковский.

Также Михаил Лабковский считает, что многие мужчины и женщины относятся к романам так, будто проходят экзамен. Они не наслаждаются чувствами в полной мере, а лишь озабочены вопросами — подходит ли мне этот человек? А правильно ли мы строим отношения? Поженимся ли мы?

«Научитесь получать удовольствие от влюбленности. Это самое волшебное чувство, которое не сравнится ни с чем. Не надо думать, что вы сейчас проходите тест на „должность“ девушки или парня, а уж тем более — невесты или жениха. Это так не работает», — заключил психолог.

Подписчики поблагодарили психолога за мудрые советы и выразили свое расстройство, что не знали этих простых вещей в молодости.

«Как с языка снял, Михаил! Я применяю эти правила в жизни, это избавляет меня от ненужных людей в моей жизни и лишних душевных терзаний»;

«Где вы были 15 лет назад? Смех сквозь слезы…»;

«Огромная вам благодарность»;

«Михаил, где вы раньше были, лет 30 назад…как мне нужны были эти простые и понятные советы…», — написали пользователи.

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