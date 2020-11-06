Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на период с 9 по 15 ноября

Рунические гороскопы способны предсказать будущее еще более точно, чем гадание по звездам. Однако правильно толковать значение рун умеют немногие — рунический провидец Игорь Вечерский из их числа. Он не раз предсказывал события из жизни звезд, а также угадывал, когда и где произойдут природные катаклизмы.

Специально для 5-tv.ru он составил рунический гороскоп на предстоящую неделю.

Овен

В начале недели (беркана) говорит о возможности положительного роста и достижения новых результатов. В середине недели (Уруз) вы полны сил и энергии, приложите и в нужном направлении. В конце недели (Соуло) вы сможете проявить себя наилучшим образом, проявив творческую жилку.

Телец

В​ начале недели (Тейваз п)​ не рекомендует планирование важных дел на этот период. В​ середине недели​ (Соуло) напротив, отличный период для активных действий и проявления своих лучших способностей. В конце недели (Хагалаз) пришло время избавиться от старого и ненужного, отжившего свое.

Близнецы

В начале недели (Эваз) время отлично подходящие для поиска деловых партнеров, с которыми вы сможете достичь большого успеха. В середине деле (Ингуз)​ достигайте новых результатов, вы сможете сейчас перейти на новый уровень развития. В конце недели (Йера) возможно придется хорошо поработать, тем не менее результат не заставит себя ждать.

Рак

В​ начале недели (Эваз) — отличный период для поиска Необходимых партнеров, ​ достижения общего успеха. В середине недели (Беркана п) говорит о том, что вам следует обратить внимание на неиспользованные возможности. В конце недели (Йера) спланируйте получение вознаграждения за уже приложенные вами усилия.

Лев

В начале недели (Кено) время получения новых знаний и контроля над всеми происходящими процессами. В середине недели (Эваз п)​ говорит о том, что вы, возможно, переоценивается аналитические способности и также можете спланировать далеко идущие дела. В​ конце недели (Эйваз) время серьезных перемен, однако обратите ​ внимание, чтобы эти перемены случились к лучшему.

Дева

в начале недели (Альгиз) время защищенности, спокойный период. В середине недели (Феху п) говорит о том, что дополнительную внимательность потребует финансовая сфера​ вашей жизни. В конце недели (Отал) хорошее время для построения семейных отношений, а также для того, ​ чтобы провести время со своими близкими.

Весы

В начале недели (Соуло) — период активных проявлений своих лучших качеств. В середине недели (Перто) открывайте новые знания, занимайтесь​ новыми делами. В​ конце недели (Отал) хорошее время для любых операций с недвижимостью, а также любых дел внутри своей семьи.

Скорпион

В​ начале недели (Райдо) несет вам возможность открытия новых путей, новых дорог и отличного начала новых дел. В середине деле (Иса) все течет по ранее заложенному сценарию событий, продолжая уже начатое. В конце недели (Эваз) период, когда вы можете отправиться в поездку, путешествия, а​ также найти нужных партнеров.

Стрелец

В начале недели (Турисаз п) говорит о том, что в этот период вы сможете преодолеть серьезные препятствия, если таковые имеются в​ вашей жизни. В середине недели (Уруз) приходит с периодом, когда вам дается большая энергия и вам остается лишь найти путь для ее​ приложения. В​ конце недели (Ингуз) время эмоционального самопроявления, возможности достижения успеха.

Козерог

в начале недели (Хагалаз) — время, когда потребуется дополнительная​ осторожность и внимательность, однако это и ваш шанс разрушить препятствия на своем пути. В​ середине​ недели (Гебо) отличное время для новых партнерств, удачного сотрудничества. В конце недели (Райдо п) не рекомендует новых начинаний и советует сосредоточиться на уже достигнутом.

Водолей

В начале недели (Перто п) говорит о том, что информационная сфера вашей жизни потребует дополнительного внимания. Будьте аккуратны с информацией. В середине недели (Хагалаз) не планируйте серьезных мероприятий, в это время потребуется дополнительная осторожность и внимательность. В конце недели (Соуло) напротив, приходит благоприятный период для активных действий и для того чтоб показать свои лучшие качества.

Рыбы

В начале недели (Перто п) говорит о том, что новые начинания лучше отложить на другой период и также обратить свое внимание на открытие новых данных. В середине недели (Тейваз) время побед и достижений для того, кто способен приложить достаточно усилий для этого. В конце недели (Турисаз) время решительных действий, время, когда вы можете достичь достаточно больших успехов и упорядочить свою жизнь.

Ранее 5-tv.ru выкладывал рунический гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2020 года.