Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2020 года

Рунические гороскопы не так известны, но предсказывать будущее они могут не менее точно, чем гадание по звездам. Дар читать руны правильно и толковать то, о чем они говорят, очень редок. Именно поэтому стоит иметь в виду такие предсказания, ведь они способны подтолкнуть вас в верном направлении и избежать невзгод и неудач.

Рунический провидец Игорь Вечерский — известный толкователь рун, который не раз предсказывал природные катаклизмы и происшествия. Кроме того, он прочел по рунам изменения в судьбе многих знаменитостей. Эксклюзивно для 5-tv.ru он составил рунический гороскоп на ноябрь 2020 года для всех знаков зодиака.

Овен

В начале месяца (Отал) призывает вас обратить внимание на свой дом, на своих близких, прислушаться к их совету и посмотреть, как ваши взаимоотношения в семье влияют на другие сферы вашей жизни. В середине месяца (Манназ п) призывает к бдительности относительно окружающих людей, возможно кто-то не тот, за кого себя выдает. В конце месяца (Йера) приложенные ранее усилия принесут хороший результат, работайте и получайте заслуженную награду.

Телец

В начале месяца (Райдо) время, отличное для начала новых дел, поездок, путешествий и любых новых начинаний. В середине месяца (Турисаз п) говорит о том, что в вашей жизни существуют некоторые проблемы, которые однако, могут быть в этот период преодолены. В конце месяца (Ингуз) время хороших результатов совместного труда и достижений. Также построение личной жизни.

Близнецы

В начале месяца (Иса) все течет по ранее заложенному сценарию, изменения маловероятны. В середине месяца (Манназ) вы сможете заняться саморазвитием, достичь новых личностных высот, а также найти необходимого вам человека. В конце месяца (Перто) говорит о том, что этот период, во-первых, принесет вам новые данные, новую информацию и, во-вторых, даст вам возможность открыть новые сферы.

Рак

В начале месяца (Наутиз) время некоторого торможения текущих процессов, а также время, дающие возможность для сознательного осмысления недостающих факторов. В середине месяца (Феху) — время материального благополучия, финансового достатка. В конце месяца (Эйваз) время, когда возможны некоторые конфликты и столкновения интересов, которые в том числе принесут вам и возможность перехода на новый уровень и серьезных изменений вашей жизни.

Лев

В начале месяца (Дагаз) говорит о том, что вы достигли некоего потолка в своей жизни и сейчас вы можете закрыть старые дела и открыть новые возможности. В середине месяца (Эйваз) время перемен, время серьезных изменений, в которых вы способны достичь нового. В конце месяца (Перто п) не рекомендует начала новых дел и советует сосредоточиться на уже существующих, текущих делах.

Дева

В начале месяца (Уруз) время, когда вы полны сил и энергии, но потребуется достаточно внимания для того чтоб приложить их в нужном направлении. В середине месяца (Феху п) не рекомендует непредвиденных трат, не спланированных покупок и вообще, призывает к вниманию в сфере финансов. В конце месяца (Беркана п) говорит о том, что вам нужна более точно планировать свои действия и учитывать необходимые факторы. Тогда вы достигнете необходимого результата.

Весы

В начале недели (Альгиз) — достаточно спокойный, хороший период для, по большому счету, всех дел. Который, тем не менее, не советует полагаться на других. В середине месяца (Ингуз) время, когда вы можете использовать свои эмоциональные черты, способность убеждать и вдохновлять. Создать задел для новых успехов. В конце месяца (Вуньо) время гармонии, время достижения результата, время успешного финала ранее начатых дел.

Скорпион

В начале месяца (Йера) период, когда возможно вам придется потрудиться, однако в этот период вы получите достаточное вознаграждение за свой труд. В середине месяца (Райдо п) не советуют начинать новые дела и пускаться в какие-то авантюры. В конце месяца (Наутиз) время торможения процессов, течение по заранее заложенному сценарию. В то же время, в этот период возможна нехватка некоторых средств, оценив которые вы заложите удачный задел для будущего.

Стрелец

В начале месяца (Турисаз) время больших и активных достижений, сопряженное с некоторым риском, однако дарующие удачу решительным людям. В середине месяца (Альгиз п) советует исключить риск, исключить возможность непредсказуемого развития ситуации. В конце месяца (Ансуз п) призывает к дополнительной бдительности в сфере речи, общения. Не позволяйте ввести вас в заблуждение.

Козерог

(Ингуз) в начале месяца дарует большие возможности во взаимоотношениях с людьми для построения совместных планов и достижения целей. В середине месяца (Тейваз) так же время побед и достижений, когда однако, ради которых придется приложить достаточно усилий. В конце месяца (Дагаз) период открытия новых возможностей. Открывайте новое и смело прощайтесь со старым.

Водолей

В начале месяца (Феху п) призывает к бдительности, внимательности в сфере траты средств и сохранности материальных ресурсов. В середине месяца (Уруз п) рекомендует не планировать слишком большого количества дел, так как для реализации всех планов у вас сейчас недостаточно энергии. В конце месяца (Альгиз) говорит о том, что приходит спокойное время, период, когда вы можете смело действовать и достигать своих целей не опасаясь последствий.

Рыбы

В начале месяца (Альгиз п) советует действовать спокойно, учитывать различные рисковые факторы, дабы они не реализовались. В середине месяца (Перто) открывайте новое, начинайте новые дела, все ваших руках. Рождаются новые факторы вашей жизни. В конце месяца (Хагалаз) призывает с одной стороны к дополнительной бдительности и внимательности. А с другой, дарует вам возможность очищения пути для развития новой цепочки событий в вашей жизни.

Ранее.5-tv.ru публиковал рунический гороскоп для всех знаков зодиака на период с 2 по 8 ноября.