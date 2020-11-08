Видео: новые подробности нападения подростка с ножом на семью в Петербурге

Стали известны новые детали громкого происшествия на севере Петербурга. Изначально сообщалось, что школьник перерезал горло своей младшей сестре и напал с пистолетом на деда и бабушку. 5-tv.ru выяснил, что подросток стрелял в собственных родителей, а девочка — его шестилетняя племянница. В заблуждение ввел возраст матери мальчика — 57 лет. Отцу подростка 49 лет.

Факт случившегося подтвердили в Следственном комитете. Помощник руководителя управления по взаимодействию со средствами массовой информации СК Петербурга Снежана Шабельник рассказала, что в отношении несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело.

«Мама стояла в оцепенении» — из показаний пытавшегося убить семью подростка

Причины такого поведения тинейджера пока не понятны. Но в ночь на 8 ноября он напал на дочь своей сводной сестры, которая была у них в гостях.

«Нанес своей малолетней родственнице три удара ножом в область шеи, живота и правого плеча. Девочка в крайне тяжелом состоянии госпитализирована в одну из больниц города», — рассказала Снежана.

Затем из травматического пистолета своего отца — сотрудника полиции — подростков выстрелил как минимум дважды в мать, а затем и в отца. К счастью, оба выжили и пострадали незначительно. Мужчине удалось вовремя скрутить отпрыска.

«Довести свой преступный умысел, направленный на убийство этих лиц, подозреваемый до конца не смог по не зависящим от него обстоятельствам, — рассказала Шабельник. — В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинений».

Корреспонденты 5-tv.ru пообщались с соседями пострадавших. Те мало что могли поведать — выстрелов не слышали, приезд полиции для большинства прошел незамеченным, пока все спали. Однако они охарактеризовали семью, как благополучную.

«Мальчик, 15 лет. Семья хорошая. Да, они переехали года три-четыре назад, никогда ничего не было, хорошая семья. Хороший мальчик», — рассказала одна из ближайших соседок.

«Я их знаю очень плохо. Они недавно переехали. Там вроде муж с женой, очень приятная блондинка. А молодой человек у них стройный, высокий такой. Я не знаю, кто это. В принципе, мы их не знаем, — поведала другая. — Нормальные, приличные люди. Не слышали мы никто никаких выстрелов, не понимаем, откуда взялась эта информация».

Ранее 5-tv.ru писал, что подросток из Петербурга планировал убийство своей семьи заранее.