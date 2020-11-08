Петербургский школьник перерезал горло шестилетней сестре и расстрелял бабку с дедом

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Марина Неруцких
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Инцидент произошел ночью на севере города.

Петербургский школьник перерезал горло шестилетней сестре и расстрелял бабку с дедом

Фото: depositphotos

Кровавую расправу учинил 15-летний школьник в Петербурге. Как стало известно 5-tv.ru, подросток перерезал горло шестилетней сестре и открыл стрельбу по бабушке с дедом из травматического оружия. Женщина получила выстрел в висок, мужчина в руку. О состоянии жертв расправы не сообщается.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции мальчик рассказал, что давно планировал это сделать. По предварительной информации, инцидент произошел примерно в два часа ночи на улице Лужской в Калининском районе Петербурга.

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