ТОП-5 знаков зодиака, среди которых чаще всего встречаются маньяки

Большинство преступлений совершают люди, рожденные под определенными созвездиями, уверенны астрологи. И представители каждого из них имеют свой почерк, свои особенности психики. Портал Sib.fm рассказал, среди каких знаков зодиака наиболее часто встречаются серийные убийцы.

Весы

Это созвездие породило сотни психопатов, включая Андрея Чикатило. Маньяк и насильник - он сознался в убийствах 55 человек в разных регионах СССР. Хотя, по оперативным данным, жертв было гораздо больше. Вероятно, склонность Весов к насилию связана с их нестабильной натурой — они немного биполярны, их настроение меняется непредсказуемо.

Близнецы

Среди приговоренных к смертной казни убийц больше всего насчитывается Близнецов. Самый известный среди них — Джеффри Дамер. Его жертвами стали 17 юношей и мужчин в Милуоки, США. Рожденные под этим знаком подвержены быстрым перепадам настроения и могут быть непредсказуемы даже для самих себя.

Рак

Эти господа бывают мстительны, злопамятны и тяготеют к одобрению общества. Яркий пример — Дженин Джонс, американская медсестра, убившая от 11 до 60 детей, находившихся под ее присмотром. Она вводила детям инъекции, чтобы вызвать у них приступы, а потом сама же их лечила, надеясь таким образом получить похвалу за хорошую работу. Хладнокровные Раки тщательно планируют свои преступления и отличаются особой жестокостью.

Лев

Под этим знаком, в частности, родилась Майра Хиндли. Вместе с мужем Иэном Брэйди она совершила серию «убийств на болотах» в Великобритании. Пара похитила и погубила пятерых детей. Этому знаку присуща агрессивность, жестокость, вспыльчивость. Их преступления отличаются масштабностью. Поэтому среди Львов много террористов.

Скорпион

Самыми опасными маньяками неслучайно считаются Скорпионы. Их планы по-своему гениальны и ужасающи. Представители этого знака хитры и изворотливы. Есть предположение, что большинство нераскрытых серийных убийств — дела рук Скорпионов. Самый известный среди них — Леонард Лейк, который убил минимум 11 человек в штате Калифорния. Его так и не усадили на скамью подсудимых, поскольку в последний момент он выпил цианид. Преступления душегуба раскрыли лишь после его смерти.

Ранее 5-tv.ru писал, что назван самый «ненавидимый» знак зодиака, у которого сразу три главных врага.