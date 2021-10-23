Названы главные ошибки медиков и пациентов при тестировании на COVID-19

Представители российских лабораторий обозначили главные ошибки медиков и пациентов при тестировании на коронавирус. По словам специалистов, ошибочные результаты анализов могут быть следствием неправильного забора биоматериалов и некорректной транспортировкой проб.

В частности, медсестра во время взятия мазка не должна касаться щек, языка, десен и губ пациента, который может быть инфицирован COVID-19. Инструменты для забора биоматериалов должны быть стерильны. Пробирки в отдельных пакетах с ватой или пластиковых емкостях с крышкой следует помещать в холодильник, либо в термосумку вертикально.

«Если медсестра берет (биоматериал — Прим.ред.) только из ротоглотки или только из носа, то есть вероятность получить ложноотрицательный результат», — цитирует РБК заместителя гендиректора лаборатории Дарью Горякину.

Помимо прочего, на результаты тесты оказывает влияние подготовка пациента. Перед взятием пробы на коронавирус специалисты не рекомендуют принимать пищу, пить, чистить зубы, полоскать ротовую полость и курить. Также не следует промывать нос и закапывать в него различные растворы.

Представители лабораторий советуют проводить тестирование на COVID-19 в кратчайшие сроки после появления первых симптомов заболевания. По прошествии времени вероятность обнаружения нового внеклеточного агента значительно снижается.

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