«Тот еще шалун»: сексолог предрекла Артему Дзюбе импотенцию

Осуждать футболиста Артема Дзюбу после публикации его интимного видео не стоит, однако ему не рекомендуется перебарщивать с самоудовлетворением. Такое мнение высказала сексолог Елена Перелыгина в интервью изданию Дни.ру.

«Меня это видео не удивило. У нас есть общие друзья с Артемом. Они говорят, что Дзюба — тот еще шалун!» — пошутила специалистка.

Перелыгина сравнила Дзюбу с актером Алексеем Паниным, который не раз выставлял свою интимную жизнь на всеобщее обозрение.

«Они стали родоначальниками нового вида эксгибиционизма», — отметила она.

По ее мнению, футболисту не хватает популярности в спорте и он демонстрирует скрытые стороны своей жизни. Осуждать Дзюбу, считает Перелыгина, не стоит, так как многие мужчины периодически занимаются мастурбацией, даже имея регулярную интимную близость. Кроме того, на соревнованиях спортсмены ограничены в интимной жизни, и нет ничего страшного, что футболист "Зенита" решил позаботиться о своем сексуальном здоровье.

Однако Перелыгина предостерегла футболиста от частого самоудовлетворения, так как это может привести к проблемам со здоровьем.

«Ощущения во время привычного полового акта будут не такими яркими. В конечном итоге может привести к импотенции!», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после публикации в сети скандального видео, на котором Дзюба занимается мастурбацией на камеру, его отстранили от игр в составе сборной России.