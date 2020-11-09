«Тот еще шалун»: сексолог предрекла Артему Дзюбе импотенцию

|
Егор Измалкин
1 239

В том, что спортсмен заботится о своей сексуальной жизни, нет ничего плохого, однако частое самоудовлетворение может привести к проблемам со здоровьем, утверждает сексолог.

«Тот еще шалун»: сексолог предрекла Артему Дзюбе импотенцию

Фото: www.globallookpress / Maksim Konstantinov

Осуждать футболиста Артема Дзюбу после публикации его интимного видео не стоит, однако ему не рекомендуется перебарщивать с самоудовлетворением. Такое мнение высказала сексолог Елена Перелыгина в интервью изданию Дни.ру.

«Меня это видео не удивило. У нас есть общие друзья с Артемом. Они говорят, что Дзюба — тот еще шалун!» — пошутила специалистка.

Перелыгина сравнила Дзюбу с актером Алексеем Паниным, который не раз выставлял свою интимную жизнь на всеобщее обозрение.

«Они стали родоначальниками нового вида эксгибиционизма», — отметила она.

По ее мнению, футболисту не хватает популярности в спорте и он демонстрирует скрытые стороны своей жизни. Осуждать Дзюбу, считает Перелыгина, не стоит, так как многие мужчины периодически занимаются мастурбацией, даже имея регулярную интимную близость. Кроме того, на соревнованиях спортсмены ограничены в интимной жизни, и нет ничего страшного, что футболист "Зенита" решил позаботиться о своем сексуальном здоровье.

Однако Перелыгина предостерегла футболиста от частого самоудовлетворения, так как это может привести к проблемам со здоровьем.

«Ощущения во время привычного полового акта будут не такими яркими. В конечном итоге может привести к импотенции!», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после публикации в сети скандального видео, на котором Дзюба занимается мастурбацией на камеру, его отстранили от игр в составе сборной России.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
77.19
-1.27 91.35
-0.77
ТОП-5 самых роковых женщин по знаку зодиака

Последние новости

12:29
ТОП-5 самых роковых женщин по знаку зодиака
12:19
В Подмосковье гражданам старше 65 заблокируют проездные
12:17
В ходе протестов у здания ЦИК в Тбилиси пострадали не менее 27 человек
12:13
«Тот еще шалун»: сексолог предрекла Артему Дзюбе импотенцию
12:05
В обращении Дзюбы к болельщикам усмотрели двойной смысл
12:01
«Крайне конфликтный»: что известно об устроившем стрельбу под Воронежем солдате?

Сейчас читают

ТОП-4 пар по знаку зодиака, где рождаются проблемные дети
🧙‍♀ Гороскоп на 9 ноября для всех знаков зодиака
«Муж без меня погибнет»: Дрожжина заявила, что Цивин не переживет итогов скандала

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Стали известны первые предварительные итоги выборов в США