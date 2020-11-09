«Тот еще шалун»: сексолог предрекла Артему Дзюбе импотенцию
В том, что спортсмен заботится о своей сексуальной жизни, нет ничего плохого, однако частое самоудовлетворение может привести к проблемам со здоровьем, утверждает сексолог.
Фото: www.globallookpress / Maksim Konstantinov
Осуждать футболиста Артема Дзюбу после публикации его интимного видео не стоит, однако ему не рекомендуется перебарщивать с самоудовлетворением. Такое мнение высказала сексолог Елена Перелыгина в интервью изданию Дни.ру.
«Меня это видео не удивило. У нас есть общие друзья с Артемом. Они говорят, что Дзюба — тот еще шалун!» — пошутила специалистка.
Перелыгина сравнила Дзюбу с актером Алексеем Паниным, который не раз выставлял свою интимную жизнь на всеобщее обозрение.
«Они стали родоначальниками нового вида эксгибиционизма», — отметила она.
По ее мнению, футболисту не хватает популярности в спорте и он демонстрирует скрытые стороны своей жизни. Осуждать Дзюбу, считает Перелыгина, не стоит, так как многие мужчины периодически занимаются мастурбацией, даже имея регулярную интимную близость. Кроме того, на соревнованиях спортсмены ограничены в интимной жизни, и нет ничего страшного, что футболист "Зенита" решил позаботиться о своем сексуальном здоровье.
Однако Перелыгина предостерегла футболиста от частого самоудовлетворения, так как это может привести к проблемам со здоровьем.
«Ощущения во время привычного полового акта будут не такими яркими. В конечном итоге может привести к импотенции!», — заключила эксперт.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что после публикации в сети скандального видео, на котором Дзюба занимается мастурбацией на камеру, его отстранили от игр в составе сборной России.
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