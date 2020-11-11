Смерть дочки стала серьезным потрясением для звезды Comedy Club

Смерть восьмилетней дочери Марии стала тяжелым испытанием для Антона Лирника. Трагедия в семье резидента Comedy Club произошла 15 лет назад. Как уточняет портал Дни.ру, у девочки диагностировали рак мозга. После ее утраты артист несколько месяцев ни с кем не разговаривал и развелся с женой.

Чтобы отвлечься от ужасных мыслей, Лирник уехал в Германию и написал там сценарий. В этой истории его герой пережил то же, что и автор. Только работа вернула комика к жизни.

Впоследствии Антон дважды стал отцом. Вторая супруга подарила ему дочь Софию, а третья — Марфу. Сегодня старшей наследнице 11 лет. Соня живет с матерью на Украине и редко видится с отцом, но поддерживает с ним теплые отношения.

И все же трагедия не прошла для Лирника бесследно. В YouTube-шоу певицы Валерии «Между нами» артист рассказал, что до сих пор очень боится за дочерей. По его словам, когда трехлетняя Марфа играет во что-то опасное, он сильно пугается и чуть ли не сходит с ума.

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