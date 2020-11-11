«Они везде пролазили»: Рудинштейн о том, как Дрожжина и Цивин искали «друзей»

Продюсер и основатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн в интервью сайту Teleprogramma.pro прокомментировал скандал с наследством актера Алексея Баталова. В присвоении имущества народного артиста СССР обвиняют Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина. По некоторым данным, актриса и юрист предпринимали попытки втереться в доверие и к другим знаменитостям, в числе которых Людмила Касаткина и Наталья Фатеева.

Марк Рудинштейн отметил, что пара предполагаемых мошенников регулярно появлялась на разного рода фуршетах, банкетах и приемах. Там Наталья Дрожжина и Михаил Цивин не только столовались, но и старались завести необходимые для сомнительной деятельности знакомства.

«Они постоянно пытались попасть ко мне на „Кинотавр“. Я их не пускал. Тогда они старались пробиться на кинофестиваль через моих помощников. Звонили от имени депутата Государственной думы. Цивин восклицал: „Да как же вы не знаете, кто я?“ Он обычно представлялся помощником депутата. Я бросал трубку, больше ничего не говорил и не пускал его на свои мероприятия. Но они везде пролазили, делая фальшивые билеты», — вспоминает Марк Рудинштейн.

По словам продюсера, Наталья Дрожжина и Михаил Цивин даже умудрились проникнуть на теплоход, отправлявшийся в круиз в рамках «Кинотавра». Их во время заметили и высадили на берег Москвы-реки.

Марк Рудинштейн признается, что для него скандал с наследством Алексея Баталова, в котором, предположительно, замешаны актриса и юрист, не является чем-то удивительным.

«Они настолько неприятные люди, что, когда началась эта история, для меня это не было секретом. Я не поленился и полез к своему знакомому в полицию, где мне показали материалы о 17 отнятых ими квартирах. Поэтому я не хочу говорить об этих людях. Подумать только, что можно обмануть больного ребенка и пожилую женщину. Они взяли Баталовых на абордаж», — сказал Марк Рудинштейн.

Основатель «Кинотавра» подчеркнул, что в основном деятельность Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина распространялась на пожилых одиноких артистов. Актриса и юрист втирались в доверие, обещая пожизненную помощь, и требовали доверенности на недвижимое имущество.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой срок грозит Наталье Дрожжиной и ее мужу за мошенничество.