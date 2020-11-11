В Москве начали продавать стеклянные гробы для умерших от коронавируса
Владельцы ритуального агентства объясняют нововведение возможностью безопасно попрощаться с покойником.
Фото: ТАСС / Бобылев Сергей
Ушлые владельцы ритуального сервиса в Москве создали актуальную разработку — гроб для умерших от коронавируса со стеклянной крышкой.
Директор сервиса, который решил пойти «в ногу со временем», объяснил ТАСС, что такое нововведение поможет родным попрощаться с умершим с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
Единственное различие обычного гроба от «ковидного» в том, что его прозрачная крышка из оргстекла является промежуточной и крепится в дополнение к основной. По словам представителей ритуального агентства, благодаря их разработке можно будет избежать «злоупотреблений» со стороны родственников в течение церемонии прощания и исключить их прямой контакт с умершим, имевшим коронавирусную инфекцию.
Отмечается и то, что цена одного такого гроба составит 48 тысяч рублей.
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