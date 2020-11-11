В начале октября российские СМИ облетела новость о том, что в одной из квартир Петербурга был обнаружен мертвый младенец из Китая. Правоохранителей и медиков вызвала няня мальчика. Также вместе с ней проживала и его сестра.

«Я старалась его реанимировать. Искусственное дыхание, массаж сердца. Но это не помогло. Вызвала скорую, полицию. Скорая приехала и констатировала смерть», — рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru няня детей из Китая.

Следователям удалось выяснить, что женщины из России рожали для одиноких мужчин из Китая. При этом новорожденные малыши содержались в кошмарных условиях.

«У девочки был конъюнктивит. Ничего не было назначено. Никаких документов — ни сертификатов о прививках, ни свидетельства о рождении, и доверенности на мое имя от родителей. Я работала без договора», — рассказывает няня суррогатных малышей.

Женщина рассказала, что какое-то время происходила ротация детей, а умерший младенец незадолго до этого постоянно кочевал из рук в руки.

«22 сентября мне говорят: „Быстренько забери его“. Мне прям впихивали этого ребенка. Я его забрала, он прожил до 25 сентября. А в этот день Китай пишет, что нужно его передать другой няне. И он у нее жил неделю до 1 октября. А 1 октября опять Китай говорит, забери его оттуда».

Ни му и (так звали малыша — Прим.ред.) умер во сне 14 октября.

«Я всю ночь с ним не спала. У него пучило животик. Я помогла ему покакать. Покормила. У детей кормление в графике, через каждые три часа. Вот в четыре мы поели, покакали. Я его положила спать. В семь покормила, укачала. Уснул. В десять утра он не проснулся. Я увидела, что ребенок начал белеть», — вспоминает женщина.

Она добавила, что до приезда медиков и правоохранителей, она пыталась его реанимировать — искусственное дыхание, массаж сердца. Но это не помогло. Приехавшие на вызов врачи лишь констатировали смерть малыша.

«Выяснилось, что он умер от остановки сердца, так как у него по результатам вскрытия нашли легочную сердечную недостаточность», — пояснила няня, не скрывая слез.

Изначально сообщалось, что дети от китайского суррогатного агентства «BluedBaby» предназначались для одиноких обеспеченных мужчин, но все оказалось немного иначе.

«Я думала, что детей для семей… Мало ли жена там не может рожать… Я не знала, что дети для геев. Отец умершего мальчика из этих — нетрадиционной ориентации. Я впоследствии это узнала. Мне сами китайцы потом написали, что да, для людей с нетрадиционной ориентацией. Для геев, для лесбиянок. Я вообще была в шоке», — подтвердила в интервью 5-tv.ru няня суррогатных детей.

И это лишь часть шокирующих фактов, которые открылись в ходе расследования деятельности рынка суррогатного материнства в Петербурге.

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