Стефаний Милютин и Синичкин день: что можно и что нельзя делать 12 ноября

Православная церковь 12 ноября чтит память святого Стефана Милютина, короля Сербского, старшего брата его Драгутина, живших на рубеже XIII–XIV веков, и их мать святую Елену.

История праздника:

Стефан получил престол от Драгутина, который предпочел вести жизнь отшельника, ушел в монастырь и, как гласит легенда, готовясь предстать перед Богом, совершал подвиги в собственноручно вырытой яме-могиле.

Стефану Милютину выпало править страной в тяжелые времена борьбы с богомилами, которые верили, что весь материальный мир является творением сатаны, а также обострения отношений с Константинопольским патриархатом. Защищая православие, будущий святой вел войну с греческим императором, который начал вводить унию в приграничных территориях. Стефану удалось утвердить православие на Афоне, в Эпире и Македонии, а Сербия в период его правления достигла максимального влияния на Балканах. Кроме того, Стефан построил более 40 православных храмов, множество монастырей и странноприимных домов. Он также особо заботился о монахах Афона.

Благочестивая мать святых сыновей Святая Елена по смерти мужа, короля Стефана — Уроша I, посвятила всю свою жизнь богоугодным делам: строила дома для обнищавших поселян и устраивала обители, а незадолго до — приняла иночество.

В этот же день православные чтят память священномученика Зиновия, епископа Егейского, и его сестры Зиновии, принявших в начале IV века мученическую смерть за веру после долгих пыток на кресте и в кипящем котле.

А в народе день 12 ноября получил прозвище Зиновьев. А еще Синичкин праздник, потому что к этому времени обычно уже прилетают зимние птицы — снегири, свиристели и синицы, пишет ytro.news.

«На Зиновия зиньки-синички целыми стаями слетаются и песни поют», — говорили на Руси.

В этот праздник принято было встречать птиц, вывешивать на зиму кормушки и с этого дня регулярно их подкармливать. По поведению синиц предсказывали погоду на ближайшее время: если с утра синица звонко поет — будет мороз, а если волнуется и клюет кору деревьев — жди ненастья.

День 12 ноября считается также праздником охотников. Люди издавна верили, чтобы всю зиму везло на охоте, в этот день обязательно нужно затравить хотя бы одного зайца, которого называли именинником. А вот встреча с волком считалась очень плохой приметой.

Что можно делать 12 ноября:

Конечно, в Синичкин праздник нужно обязательно покормить птиц, которые прилетят к вашему окну это привлечет удачу в ваш дом.

Молодым девушкам в этот день полезно поесть мяса зайца или кролика, чтобы привлечь поклонников противоположного пола.

Сегодня 27 день по лунному календарю, и он очень удачен для путешествий и самообразования.

Что нельзя делать 12 ноября:

Неизвестно почему, но в этот день категорически нельзя разводиться.

Кроме того, Зиновьев день нельзя проводить бесцельно, поэтому лучше с самого утра распланировать дела.

Не стоит в этот день испытывать судьбу и рисковать, если не хотите навлечь на себя беду.

Народные приметы:

Если синица громко пищит с утра — ударит мороз.

Если птицы волнуются и клюют кору деревьев — это к ненастью.

Если синицы прилетают к дому и присаживается на подоконник — скоро выпадет снег.

Именины 12 ноября у Елены, Анастасии, Степана, Артема, Александра и Максима. Порадуйте близких с Днем ангела.

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