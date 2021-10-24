Не усидят на месте: ТОП-5 непослушных детей по знаку зодиака

Детское непослушание имеет много причин, но не все из них объясняются воспитанием и психологией, утверждают астрологи. Некоторые ребята создают проблемы себе и родителям, едва выбравшись из колыбели. Так уж распорядились звезды. Британский таблоид The Sun рассказал о самых непослушных малышах по знаку зодиака и дал полезные советы по их воспитанию.

Овен

Ребенок-Овен постоянно попадает в переделки из-за безрассудного поведения и гиперактивности. Нередко его похождения заканчиваются в травмпукте. В глубине души этот малыш неуверен в себе, отчего и пытается доказать себе и всему миру свой героизм. Поэтому родителям стоит чаще повышать его самооценку — хвалить и вознаграждать.

Скорпион

Чрезмерно высокая самооценка и бесстрашие Скорпионов с детства порождает в них нежелание слушаться старших, не признавать авторитетов. Вовремя наставить малыша на путь истинный помогут заложенные родителями еще с начала его жизни моральные ориентиры. Кроха должен с пеленок научиться понимать, что хорошо, а что плохо.

Козерог

Маленький Козерог обладает большой восприимчивостью к оскорблениям и критике из-за внутренней незащищенности. Отсюда и неприятные истории, которые с ним случаются. Со стороны родителей ему нужна большая поддержка. Получив ее, ребенок откроет в себе таланты и найдет свою нишу в жизни.

Лев

Энергичность, дерзость, эгоцентризм — эти качества угадываются во Льве с первых лет его жизни. Он не признает других звезд кроме себя и обижается, когда в центре внимания оказывается кто-то другой. В погоне за вниманием ребенок вступает в драки или разводит драмы на пустом месте. Обуздать его нрав помогут четкие границы и правила, которые для него установят взрослые.

Телец

Ключевые черты характера Тельца — упрямство и привязанность к сложившемуся укладу. Он привык к своему личному пространству и болезненно воспринимает перемены. Чтобы избежать с ним конфликтов, родители должны привить такому ребенку гибкость и податливость. Но делать это нужно постепенно, без нажима, поддерживая малыша в моменты его страхов.

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