«Колоссальная нагрузка»: психолог объяснила, почему ребенок отказывается идти в школу

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 28 0

Специалист назвала шесть причин утренних протестов и подсказала, как действовать родителям.

Почему ребенок отказывается идти в школу и что делать

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Тема:
Скоро в школу

Детский психолог Дугенцова: первые недели школы выматывают организм ребенка

Отказ ребенка идти в школу через пару недель после начала учебы — распространенное явление, а не повод для паники. Об этом Life.ru рассказала детский психолог Дарья Дугенцова.

Сначала первоклассник бежит в класс с горящими глазами, но вскоре новизна стирается. Форма уже не радует, лица примелькались, а требования растут с каждым днем.

«Саморегуляция на пределе, мамы рядом нет — вот тогда и появляются протесты», — поясняет эксперт.

Первое, чего нельзя делать, — обесценивать чувства. Фразы вроде «возьми себя в руки» только убеждают ребенка, что его не слышат. За коротким «не хочу» прячется конкретика: боязнь выходить к доске, неприязнь к продленке, стычка с учителем или обычная усталость.

Второй момент — перегруз. Первые недели школы выматывают организм, который еще вчера целыми днями играл. После уроков нельзя сразу усаживать за домашку: пусть ребенок выпустит пар на улице, побегает и покричит.

«Первая неделя — это колоссальная нагрузка. Если дать эмоциям выход на улице, дома будет гораздо меньше истерик и капризов», — подчеркивает Дугенцова.

Третья причина — отсутствие друзей. Дружба не возникает по расписанию, и переживать из-за того, что за месяц приятель не появился, не стоит. Тревожиться имеет смысл, если за весь год ребенок так и не обрел товарищей.

«Дружба не возникает по расписанию», — говорит психолог.

Четвертый сигнал — психосоматика. Живот болит именно перед школой, появляется тошнота или головная боль. Сначала стоит исключить медицинское происхождение, а после — поговорить с сыном или дочкой.

Пятое — объем домашних заданий. У младшеклассника на них должно уходить не больше часа, у первоклассника — минут пятнадцать. Весь первый месяц усталость и слезы считаются нормой.

Шестое — ежедневные рыдания. Если ребенок плачет каждый день, пора к специалисту.

Первые недели сентября — не приговор, а этап адаптации, через который проходит почти каждый первоклассник. Спокойствие и внимание родителей работают лучше нотаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему девочки нередко выглядят более развитыми по сравнению со сверстниками-мальчиками. По словам специалиста, они раньше начинают говорить, лучше справляются с контролем эмоций и быстрее осваивают некоторые социальные навыки. Однако причина такой разницы кроется не в уровне интеллекта или особенностях воспитания, а в физиологических процессах созревания организма. Наиболее явно различия в темпах развития проявляются в возрасте от десяти до 14 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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