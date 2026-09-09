Медленно догоняют? Почему девочки взрослеют раньше мальчиков

Первые отличия можно заметить еще до пубертата: они проявляются в речи, внимании, самоконтроле и реакции на окружающих.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Гинеколог Уланкина: девочки взрослеют быстрее мальчиков из-за подготовки к родам
Девочки нередко выглядят более развитыми по сравнению со сверстниками-мальчиками. Они раньше начинают говорить, лучше справляются с контролем эмоций и быстрее осваивают некоторые социальные навыки.
Однако причина такой разницы заключается не в уровне интеллекта или воспитании, а в особенностях созревания организма. Об этом рассказала гинеколог Ольга Уланкина в беседе с URA.RU.
Когда становится заметной разница
По словам специалиста, наиболее явно различия в темпах развития проявляются в возрасте от 10 до 14 лет. В этот период у девочек раньше начинается половое созревание, быстрее происходят изменения тела и активнее идет рост.
Пубертат у девочек в среднем стартует в 8–13 лет, а у мальчиков — примерно в 9–14 лет. При этом период активного роста у девочек обычно наступает на полтора-два года раньше.
Однако отличия можно заметить и до пубертатного возраста — еще в детском саду и начальной школе. Девочки часто быстрее начинают строить связные фразы, легче концентрируются на занятиях и лучше контролируют свое поведение.
Особенности развития
Как объяснила Ольга Уланкина, это связано с тем, что некоторые области мозга у девочек созревают раньше. В частности, быстрее развиваются зоны, которые отвечают за речь, внимание и способность регулировать эмоции.
«Из-за этого возникает распространенное впечатление, что девочки сначала думают, а потом действуют, а мальчики — наоборот, реагируют более импульсивно. На самом деле это связано не с воспитанием и не с разницей в способностях, а с разными темпами созревания отдельных систем организма», — пояснила врач.
Специалист отметила, что особенности развития можно увидеть как по изменениям мозга, так и по работе гормональной системы.
У девочек раньше активизируются процессы, связанные с половым созреванием, а также формируются механизмы, отвечающие за внимание и самоконтроль.
Почему природа заложила разный темп взросления
По одной из эволюционных теорий, более раннее созревание девочек связано с подготовкой организма к взрослой жизни и возможной репродуктивной функции.
Вместе с физическими изменениями раньше формируются навыки взаимодействия с окружающими и эмоционального реагирования.
У мальчиков процесс взросления часто идет дольше. Предполагается, что более продолжительный период развития связан с формированием физических навыков, самостоятельности и других особенностей, которые требуют дополнительного времени.
При этом речь не идет о преимуществе одного пола над другим. Развитие детей просто происходит по разным биологическим сценариям.
Когда мальчики догоняют девочек
К окончанию подросткового периода различия постепенно становятся менее заметными.
В старших классах мальчики и девочки обычно показывают сопоставимые результаты в учебе, а показатели памяти, внимания и логического мышления уже не зависят от пола.
По словам специалиста, раннее развитие девочек не означает, что они сохранят лидерство во всех сферах в дальнейшем.
Темпы взросления у детей могут значительно различаться даже среди представителей одного пола.
Когда задержка развития требует внимания
Несмотря на естественные различия между мальчиками и девочками, некоторые особенности нельзя объяснять только физиологией.
Если ребенок заметно отстает в освоении базовых навыков, стоит обратиться к специалисту.
Например, если мальчик в возрасте трех-четырех лет не говорит простыми фразами, плохо понимает обращенную речь или испытывает серьезные трудности в повседневных действиях, это повод обсудить ситуацию с педиатром и при необходимости пройти дополнительное обследование.
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