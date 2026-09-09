Медленно догоняют? Почему девочки взрослеют раньше мальчиков

Гинеколог Уланкина: девочки взрослеют быстрее мальчиков из-за подготовки к родам

Девочки нередко выглядят более развитыми по сравнению со сверстниками-мальчиками. Они раньше начинают говорить, лучше справляются с контролем эмоций и быстрее осваивают некоторые социальные навыки.

Однако причина такой разницы заключается не в уровне интеллекта или воспитании, а в особенностях созревания организма. Об этом рассказала гинеколог Ольга Уланкина в беседе с URA.RU.

Когда становится заметной разница

По словам специалиста, наиболее явно различия в темпах развития проявляются в возрасте от 10 до 14 лет. В этот период у девочек раньше начинается половое созревание, быстрее происходят изменения тела и активнее идет рост.

Пубертат у девочек в среднем стартует в 8–13 лет, а у мальчиков — примерно в 9–14 лет. При этом период активного роста у девочек обычно наступает на полтора-два года раньше.

Однако отличия можно заметить и до пубертатного возраста — еще в детском саду и начальной школе. Девочки часто быстрее начинают строить связные фразы, легче концентрируются на занятиях и лучше контролируют свое поведение.

Особенности развития

Как объяснила Ольга Уланкина, это связано с тем, что некоторые области мозга у девочек созревают раньше. В частности, быстрее развиваются зоны, которые отвечают за речь, внимание и способность регулировать эмоции.

«Из-за этого возникает распространенное впечатление, что девочки сначала думают, а потом действуют, а мальчики — наоборот, реагируют более импульсивно. На самом деле это связано не с воспитанием и не с разницей в способностях, а с разными темпами созревания отдельных систем организма», — пояснила врач.

Специалист отметила, что особенности развития можно увидеть как по изменениям мозга, так и по работе гормональной системы.

У девочек раньше активизируются процессы, связанные с половым созреванием, а также формируются механизмы, отвечающие за внимание и самоконтроль.

Почему природа заложила разный темп взросления

По одной из эволюционных теорий, более раннее созревание девочек связано с подготовкой организма к взрослой жизни и возможной репродуктивной функции.

Вместе с физическими изменениями раньше формируются навыки взаимодействия с окружающими и эмоционального реагирования.

У мальчиков процесс взросления часто идет дольше. Предполагается, что более продолжительный период развития связан с формированием физических навыков, самостоятельности и других особенностей, которые требуют дополнительного времени.

При этом речь не идет о преимуществе одного пола над другим. Развитие детей просто происходит по разным биологическим сценариям.

Когда мальчики догоняют девочек

К окончанию подросткового периода различия постепенно становятся менее заметными.

В старших классах мальчики и девочки обычно показывают сопоставимые результаты в учебе, а показатели памяти, внимания и логического мышления уже не зависят от пола.

По словам специалиста, раннее развитие девочек не означает, что они сохранят лидерство во всех сферах в дальнейшем.

Темпы взросления у детей могут значительно различаться даже среди представителей одного пола.

Когда задержка развития требует внимания

Несмотря на естественные различия между мальчиками и девочками, некоторые особенности нельзя объяснять только физиологией.

Если ребенок заметно отстает в освоении базовых навыков, стоит обратиться к специалисту.

Например, если мальчик в возрасте трех-четырех лет не говорит простыми фразами, плохо понимает обращенную речь или испытывает серьезные трудности в повседневных действиях, это повод обсудить ситуацию с педиатром и при необходимости пройти дополнительное обследование.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.