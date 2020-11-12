Видео: торговый центр полыхает и рушится в Рязани
| Игорь Рязов Происшествия Срочная новость 2 641
На кадрах с места происшествия виден момент частичного обрушения конструкций здания.
Фото, видео: ВКонтакте @ryazanmen; Instagram @masanya_rzn, @ti_rzn
Торговый центр (ТЦ) с названием «М5 Молл» горит в Рязани. Видео с места происшествия появляются в сети. На кадрах видно, что из-за пожара произошло обрушение конструкций здания ТЦ.
По предварительной информации, из ТЦ были эвакуированы все посетители, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 400 квадратных метров.
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