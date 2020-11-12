Видео: торговый центр полыхает и рушится в Рязани

Торговый центр (ТЦ) с названием «М5 Молл» горит в Рязани. Видео с места происшествия появляются в сети. На кадрах видно, что из-за пожара произошло обрушение конструкций здания ТЦ.

По предварительной информации, из ТЦ были эвакуированы все посетители, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 400 квадратных метров.