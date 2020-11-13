В МИД РФ ответили на слова посла Азербайджана в России о сбитом Ми-24

Москва ожидает от Баку скорейшей реализации заверений президента республики о расследовании инцидента и наказании виновных в трагедии с российским вертолетом Ми-24, сбитым по случайности вооруженными силами Азербайджана. Об этом сообщили ТАСС в МИД России.

«Ожидаем скорейшей реализации заверений президента Алиева о проведении расследования и наказании виновных. Исходим из того, что азербайджанская сторона более не позволит себе никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом», — подчеркнули в ведомстве.

Так российский МИД отреагировал на слова посла Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы о трагедии — «на войне как на войне — всякое может быть». В дипломатическом ведомстве отметили, что в случае, если бы Россия исходила из похожих соображений, ответ на сбитый вертолет был бы сокрушительным.

Вертолет Ми-24 был сбит над территорией Армении 9 ноября. В тот же день власти Азербайджана признали, что судно было сбито их вооруженными силами по случайности. В республике принесли извинения и пообещали расследовать ситуацию, наказать виновных и выплатить России компенсацию.

В результате трагедии погибли два члена экипажа вертолета. Еще один пилот был эвакуирован с места трагедии на аэродром базирования. У него были зафиксированы травмы средней тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные следователи возбудили дело по факту ЧП со сбитым вертолетом в Армении.