Антисветская львица: что известно о супруге футболиста Артема Дзюбы

Известный футболист Артем Дзюба уже не однократно становился героем громких скандалов. СМИ писали о его изменах жене, дорогих вечеринках после матчей, а недавно в сеть утекло видео интимного характера с нападающим «Зенита» в главной роли. В отличие от своего медийного мужа, его супруга Кристина куда тщательнее оберегает свою репутацию. Более того, девушка игнорирует все светские тусовки и даже не ведет социальные сети, как «подобает» жене известного и богатого футболиста.

О жизни Кристины Дзюбы известно крайне мало. Нет достоверной информации даже о возрасте девушки. Известно лишь то, что жена футболиста родилась в Нижнем Новгороде. А с будущим мужем познакомилась в 2012 году на вечеринке в Подмосковье. Тогда Кристина даже не догадывалась, что перед ней будущая звезда чемпионата мира по футболу в России. Сам Дзюба позднее рассказывал в интервью, что ему буквально пришлось сражаться с соперником за внимание девушки.

«У меня есть лучший друг — Иван Комисаров, тоже футболист, воспитанник „Спартака“. Он был знаком с ее подругами. Кристина ему очень нравилась, он пытался за ней ухаживать. Большая компания была, познакомились. И все. Победа была за мной. Практически сразу. За три-четыре дня ее завоевал», — вспоминал Артем Дзюба.

Уже через год после знакомства супруга родила спортсмену первенца — сына Никиту. Еще через некоторое время общественность всколыхнула новость о романе Дзюбы с замужней телеведущей Марией Орзул. Скандал получил большой резонанс, в результате муж телеведущей подал на развод. При этом Кристина нашла в себе силы простить измену Артема, а на следующий год родила ему второго сына — Максима.

Жена нападающего «Зенита» не борется на звание светской дивы и дружит с другими женами футболистов, помешанными на фотографиях в Instagram. Кристина появляется только на важных матчах с участием Дзюбы, сидя при этом в VIP-ложе. Ее реакции и комментариев о слитых в сеть интимных кадрах мужа ждать тоже не приходится, вероятно, «разбор полетов» останется за закрытыми дверями дома звездного семейства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о блогере, опубликовавшей интимное видео с Дзюбой.