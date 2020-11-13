«Меня украли инопланетяне»: первый комментарий Дацика после выхода из колонии

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Анастасия Шадская
Эксклюзив 3 812

«Рыжий Тарзан» был осужден за попытку незаконно пересечь российско-эстонскую границу в декабре 2019 года.

Фото, видео: Instagram @red_tarzan; 5-tv.ru

Боец ММА Вячеслав Дацик вышел из колонии по  условно-досрочном освобождении. В комментарии 5-tv.ru он жизнерадостно заявил, что его похитили пришельцы. Но теперь у него все «шоколадно».

«Скажи им, что меня инопланетяне украли!» — велел он по громкой связи своему адвокату Наталье Крамарец.

Суд действительно удовлетворил просьбу об УДО для «рыжего Тарзана», несмотря на попытку обжаловать это решение прокуратурой. Адвокат Дацика рассказала, что освобождение заняло у ее клиента почти полтора месяца — первый суд был еще 2 октября.

«Тосненский городской суд вынес решение освободить условно-досрочно моего подзащитного Дацика. Естественно, дан был срок 10 дней для обжалования В последний день прокуратура обжаловала это решение, — рассказала она. — В связи с этим Дацика не освободили, он находился до сегодняшнего дня в исправительной колонии».

Возражение на жалобу прокуратуры рассмотрели в Ленинградском областном суде 12 ноября. После этого бойцу смешанных единоборств разрешили покинуть колонию досрочно. Крамарец пояснила, что поведение ее клиента в СИЗО и колонии было идеальным — ни одного нарушения и два поощрения от руководства.

«В исправительной колони были проведены спортивные соревнования, он участвовал в состязании с гирей, занял два первых места. Поэтому характеристика была дана исключительно положительная. Администрация его также поддерживала, — заверила Крамарец. — Я считаю, это очень справедливое решение, благодаря ему Слава на свободе».

5-tv.ru

Адвокат призналась, что и сама увлекается борьбой, поэтому интересовалась будущими планами Дацика. Оказалось, тот уже заключает первые контракты на бои.

«Насколько знаю, первый бой состоится уже в конце декабря этого года. Сейчас ему необходимо время для подготовки, хотя я думаю, он и здесь поддерживал себя в форме. Так что думаю, в декабре мы уже увидим его на ринге».

Крамарец также сделала предположение, кто может стать соперником Дацика — бойца смешанных единоборств и тайского бокса.

«Такие переговоры тоже идут, думаю, если бой будет — то с Сашей Емельяненко, не с Федей. Скорее всего, это будет через год где-то», — сказала Наталья.

Вячеслав Дацик был арестован на два месяца в декабре 2019 года. Тогда он «с другом Димой» был задержан при незаконном пересечении границы. Мужчины собирались уплыть в Эстонию на лодке по реке Нарве. В результате Сланцевский городской суд Ленинградской области назначил бойцу наказание в виде одного года заключения.

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