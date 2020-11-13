ТОП-3 самых глупых мужчин по знаку зодиака

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Егор Измалкин
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Некоторые мужчины имеют недостатки, которые мешают им проявлять себя в интеллектуальном плане, и это зависит от знака зодиака, считают астрологи.

ТОП-3 самых глупых мужчин по знаку зодиака

Фото: Depositphotos / khosrork

На уровень интеллекта мужчины могут влиять многие факторы. Например, то, под каким знаком зодиака он родился, считают астрологи. Портал legkovmeste.ru опубликовал тройку тех, кто не лишен интеллектуальных способностей, однако не проявляет своих возможностей по разным причинам.

Тельцы

По словам астрологов, Тельцы слишком доверяют к окружающим. При этом они признают, что рядом с ними есть более умные и сообразительные люди. Зачастую они отказываются от лидерства и перекладывают ответственность за принятие решений на плечи другого человека. Представители данного знака не только очень медленно думают, но и действуют. У мужчин-Тельцов очень низкая самооценка, поэтому они не проявляют себя и порой считаются глупцами.

Козероги

Козероги наделены неплохими умственными способностями, однако они очень ленивы, утверждают астрологи. Мужчины, родившиеся под этим знаком, привыкли получать все легко и быстро. Если желаемое не приходит само, Козероги не приложат ни малейших усилий для достижения цели. Они любят размышлять, но лишь на бытовые темы. Козероги предпочитают решать вопросы силой, но не умом.

Рыбы

Представители знака зодиака Рыбы непостоянны и мечтательны. По словам астрологов, они могут быть наделены хитростью и умом, однако эти качества «перекрывает» их природная наивность. Рыбы, как и Тельцы, чаще ведомые и отдают бразды правления собственной жизнью другим людям. Рыб часто поглощает мир иллюзий и фантазий, однако это помогает им находить необычные выходы из сложных ситуаций.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-3 знаков зодиака, представители которых — плохие мужья

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