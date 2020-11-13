«Он ее трепал»: помощница Дрожжиной предположила, кто избил актрису

Бывшая помощница Натальи Дрожжиной Татьяна Савенкова заявила, что знает, кто избил актрису. По ее мнению, это супруг Михаил Цивин.

«Он ее трепал, матом кричал. Я это лично видела. Возможно, Наташе это все нравится, потому что они так долго уже живут вместе. Он мог ее как следуют тряхануть», — заявила Савенкова в ток-шоу на телеканале «Россия-1».

В октябре месяце Дрожжина стала жертвой нападения. По ее словам, неизвестный набросился на нее в подъезде и избил. Актриса получила синяки по всему телу. Савенкова сомневается, что на Дрожжину напали в подъезде.

«У нее тело такое. То Миша ее прижмет или она где-нибудь прислонится нечаянно. У нее постоянно появлялись синяки», — рассказала Татьяна.

Представители супругов считают, что на актрису напал некий майор. Он якобы был замечен у квартиры актера Алексея Баталова, с семьей которого у Дрожжиной и Цивина ранее был конфликт. Сам мужчина обвинения отрицает, и утверждает, что оказался у квартиры Баталова, не имея цели кого-либо избивать.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, Дрожжина и Цивин были задержаны по подозрению в мошенничестве с имуществом Баталова.