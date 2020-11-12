«Превратилась в прислугу»: Дрожжина обвинила в лицемерии вдову Баталова

Актриса Наталья Дрожжина, подозреваемая в мошенничестве с имуществом наследников народного артиста СССР Алексея Баталова, обвинила вдову актера Гитану Леонтенко в лицемерии по отношению к ней и ее мужу — юристу Михаилу Цивину, который тоже является фигурантом уголовного дела. В эфире программы «Новый русские сенсации» на НТВ Дрожжина рассказала, что в свое время свозила Гитану Аркадьевну и ее дочь-инвалида Машу на отдых в Италию, а тем временем отремонтировала их квартиру. Тогда, по ее словам, ни о каких скандалах не было и речи.

«Тихо, спокойно, потихоньку, но именно я превратилась в прислугу. В прислугу этой семьи», — цитирует Дрожжину интернет-портал Teleprogramma.pro.

Актриса также заявила, что именно Леонтенко однажды предложила ей заключить договор пожизненной ренты, и при этом переживала, что наследство Баталова может достаться его дочери от первого брака Надежде. По словам Дрожжиной, Гитана боялась, что Надежда объявится и выгонит ее с Машей из квартиры.

Сама Наталья Дрожжина, по ее словам, с недвижимостью ничего сделать не могла. Вот только если бы что-то случилось с Машей, хозяйкой элитного жилья напротив Кремля стала бы именно актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что продюсер и основатель фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн рассказал, к каким еще знаменитостям пытались втереться в доверие Наталья Дрожжина и Михаил Цивин, которым теперь грозит тюремный срок за мошенничество.