Избита обвиняемая в мошенничестве с наследством Баталова Наталья Дрожжина

Наталью Дрожжину, обвиняемую в мошенничестве с наследством актера Алексея Баталова, избили в собственном подъезде. Об этом рассказала представитель актрисы и ее мужа Наталья Румянцева в эфире программы Андрея Малахова. Она показала снимки, на которых видно крупные синяки на руках пожилой артистки.

«Да, это свежие фотографии. Здесь факт на лицо. Наталье Георгиевне 72 года, и она подверглась нападению в подъезде», — сказала Румянцева.

На это участники шоу возразили, что не известно, кто причастен к этому нападению. Они выдвинули версию, что рукоприкладством мог заниматься супруг актрисы, Михаил Цивин. В пользу такого предположения они привели аргумент, что муж артистки известен своим жестким характером.

Подтвердил факт нападения на Дрожжину и адвокат, отстаивающий интересы семейной пары, Анатолий Кучерена.

«Мне сегодня звонит Цивин и говорит: „Что мне делать? Я не могу выйти из квартиры, потому что оцепили весь подъезд“. Несколько дней назад, до того, как их задержали, кто-то жестко избил, есть фотографии, Наталью Дрожжину», — сказал адвокат.

Супруги Наталья Дрожжина и Юрий Цивин обвиняются в мошенничестве с наследством актера Алексея Баталова стоимостью более 36 миллионов рублей. По версии следствия, вдова артиста Гитана Леонтенко и дочь Гитана-Мария обманом были лишены доли в четырехкомнатной квартире, мастерской артиста, двух квартир и крупной суммы денег. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Цивин и Дрожжина решили вернуть имущество семье Баталова.