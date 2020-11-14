Как изменилась жизнь актрисы Яковлевой, борющейся с раком четвертой степени

У актрисы фильмов «Чародеи» и «Экипаж» Александра Яковлева рак груди на последней стадии, с которым она борется уже три года. Узнав о диагнозе артистка сначала впала в депрессию, однако позже она все же взяла себя в руки и начала борьбу с болезнью. Как пишет сайт KP.RU, Яковлева прошла 20 курсов химиотерапии, однако выглядит она отлично.

Instagram @yakovlevaleksandra

Актриса лишилась волос, но ее спасают парики. Во время лечения она очень сильно похудела, а затем постепенно восстановилась. Сейчас опухоль не растет.

Актриса активно ведет страницу в Instagram. На последнем фото она позирует в компании певца Николая Баскова. Яковлева назвала его фантастическим человеком, умным, деликатным, добрым, неравнодушным.

Instagram @yakovlevaleksandra

Артистка, которой сейчас 63-года, давно ушла из актерсой среды. Она предпочла сосредоточилась на решении проблем в родном Калининграде. Александра является почетным гражданином города.

Ранее 5-tv.ru, кто из современных знаменитости также борется с раком.