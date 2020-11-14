Тодоренко обиделась на Лазарева за низкие оценки на «Ледниковом периоде»

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Анастасия Шадская
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Музыкант входил в состав жюри на шоу, где выступает телеведущая.

Тодоренко обиделась на Лазарева за низкие оценки на «Ледниковом периоде»

Фото: Instagram @reginatodorenko

Ведущая Регина Тодоренко рассказала, что в шутку повысила голос на певца Сергея Лазарева  после того, как он недостаточно высоко оценил ее выступление на «Ледниковом периоде». Исполнитель входил в состав жюри, и поставил за прокат знаменитости с Романом Костомаровым 5.8 баллов. Это не устроило супругу Влада Топалова. Тем более, что по жизни они близкие друзья.

Тодоренко призналась в этом в гостях на передаче у Ивана Урганта. Она пришла туда вместе с партнером по шоу — фигуристом Романом Костомаровым. Ведущий показал ей фото, где Регина с мужем, Владом Топаловым, что-то эмоционально объясняет Лазареву. Оказалось, это была едва ли не ссора. 

«Тут я кричу на него и говорю: „Почему ты поставил 5,8, ты единственный, кто это сделал! За что?“ На самом деле, мог бы помочь. Он единственный поставил нам», — призналась Тодоренко  Урганту.

Впрочем, ведущая сразу отметила, что поначалу их пара каталась куда слабее, чем сейчас. Костомаров с ней согласился.

«Он был объективен — как ему казалось. На самом деле я с ним согласна, катание, которое было в первой программе, не сравнить с тем, что сейчас», — вынесла свой вердикт Регина.

«Он, наверное, как-то ревновал, что кто-то может кататься лучше, чем он», — пошутил в поддержку фигурист.

Регина не держит зла на Лазарева. Тот — близкий друг семьи, «бывший мужа по группе», как назвал это Ургант. До сольной карьеры они пели в успешной группе Smash, которая распалась в начале 2000-х.

Шоу «Ледниковый период» в этом сезоне привлекает к себе много внимания. Тут и необычное сочетание пар, и чувственные номера, и неожиданные сплетни о слухах насчет романа между участниками.

К примеру, в интрижке регулярно подозревают мужа Тодоренко Влада Топалова. Певец выступает на шоу с фигуристкой Еленой Ильиных, и их поцелуи на льду постоянно обсуждают в сети. Сама Регина сказала, что «муж ее предупредил» о чувственности выступлений.

В сети есть и сторонники теории романа самой Тодоренко с партнером. Впрочем, фанатов такой версии немного. Роман женат, имеет двоих детей от фигуристки Оксаны Домниной. Регина с Топаловым тоже воспитывают сына. Поэтому поведение ведущей на программе Урганта многим не понравилось.

«Не часто ли Регина трогает, облокачивается и обнимает партнера, смеется без причины? Ведет себя не свободно, как она думает, а вызывающе»;

«Зачем она вешается на Рому и лезет к нему?» — возмутились они в комментариях.

Слухи о романах между участниками — постоянное дело в каждом сезоне «Ледникового периода». Не меньше обсуждают и травмы, которые многие звезды получают по неопытности. Но страдают и опытные фигуристы — например, сам Костомаров.

Ранее 5-tv.ru писал, как Регина Тодоренко вышла на лед в образе Мэрилин Монро.

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