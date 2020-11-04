Топалов раскрыл правду об отношениях с партнершей по «Ледниковому периоду»

Спонтанные объятия, мимолетные ужимки и нежные поцелуи на проекте «Ледниковый период» — все это стало поводом для беспокойства за сохранность брака певца Влада Топалова и телеведущей Регины Тодоренко. Поклонники селебрити давно заметили, что артист неоднозначно относится к своей партнерше по льду — фигуристке Елене Ильиных. Одни требовали выгнать звезду из проекта за откровенное желание «овладеть» спортсменкой, другие неустанно напоминали:

«У тебя есть жена!».

Долгое время Влад игнорировал слухи о своем новом романе, однако на днях дал откровенное интервью Peopletalk, где расставил все точки над «i».

По словам артиста, все «нежности» были спланированы постановщиками номеров и заранее обговаривались как с его супругой Региной, так и с возлюбленным Елены — танцором Сергеем Полуниным. Топалов уверяет: за проявлениями чувств к фигуристке на льду на самом деле нет ничего, кроме бесконечной благодарности и уважения.

«Тут она как бы главный человек, еще и женщина, которая может на меня наорать, может послать, и это хороший жизненный урок, напоминающий о смирении, терпении, дисциплине, понимании, добродушии», — подчеркнул певец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 18 Окт 2020 в 1:52 PDT

Влад отметил, что еще никогда не встречал настолько работоспособного человека, поэтому старается не отставать. Конечно, случаются и оплошности, но в такие моменты Елена подбадривает партнера, замечая, что он слишком критично настроен по отношению к себе.

Топалов же, вопреки расхожему мнению об «идеальности» его отношений с Ильиных, признает: порой свою прекрасную напарницу он даже слегка «не переваривает».

«Она очень трепетно и ответственно относится к тому, что делает. Мало того, она красивая, страстная, темпераментная. Но она частенько меня бесит — очень щепетильная до деталей, нюансов, не нянчится со мной, не церемонится», — рассказал Топалов.

А в заключение добавил, что несмотря на выход из зоны комфорта, который подвигает героев проекта на большие свершения, лучшее, что подарил им «Ледниковый период» — друг друга.

В сети же продолжают намекать артисту, что пора заканчивать любовные приключения на льду, а то и «до развода недолго».

Ранее 5-tv.ru показал романтичное фото Елены Ильиных с брутальным мужчиной, опубликованное фигуристкой на фоне слухов о романе с Владом Топаловым.