Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 ноября

Общий фон предстоящей недели с 16 по 22 ноября остается неблагоприятным для личной жизни. Возможны напряжение и конфликты между полами, в спорах будет сложно найти общий язык и прийти к компромиссу. Неожиданные идеи заставят многих из нас вести себя непредсказуемо.

Есть и хорошие новости для тех, кто давно ждет возможности для реализации своих амбиций. На этой неделе звезды укрепят силу воли и будут подпитывать вашу целеустремленность. Дерзайте!

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, в котором рассказал, что сулит ближайшая неделя и как вести себя в эти дни, чтобы принести себе и обществу наибольшую пользу.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов продолжается напряженный период. Многие из них уже, вероятно, привыкли к импульсивности и вспыльчивости, которой в последнее время наделяет их Марс. На предстоящей неделе это влияние проявится в повышении физической энергии и нетерпеливости. Рекомендуется выпустить пар с помощью спорта и других форм активного времяпрепровождения.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцов ожидает период, связанный с неорганизованностью, ошибками в планировании времени, неточностями в переговорах и документах. Лучше всего избегать занятий, требующих четкости мышления и точных формулировок.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов на предстоящей неделе будет слишком много энергии, что позволит им многое успевать, быстро переключаться с одного дела на другое, а также будет способствовать спортивным достижениям. Однако для дел, где требуется тонкость и дипломатичность, время не совсем подходящее.

Рак — гороскоп на неделю

На Раков продолжает негативно влиять энергия Марса. Она будет провоцировать конфликты, обиды, приступы раздражения. Поможет возникшая ясность ума и эффективность в коммуникации — это позволит все открыто обсудить, точно выразить свои мысли и передать состояния. Также предстоящую неделю хорошо будет посвятить умственной работе.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоящая неделя поможет ярко и активно проявить себя, создаст предпосылки для будущих успехов. Повышенное количество энергии и особая убедительность помогут влиять на окружающих, несмотря на то, что в общении и в делах могут происходить досадные ошибки.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит период, когда необходимо все систематизировать и разложить по полочкам. Полезно будет навести порядок во внутреннем мире и в делах. Также у вас могут возникать вдохновение и идеи, подталкивающие сделать что-то новое. Смело следуйте таким порывам.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов продолжаются напряженные дни. На предстоящей неделе эта напряженность может перейти из сферы личной жизни в противостояние с врагами и недоброжелателями. У вас могут появиться новые противники или активизироваться старые.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам предстоящая неделя обещает особую умственную активность, а также способность удачно направить возникающие мысли и идеи и сформировать из них перспективные планы. Желательно выделить специальное время, когда вы сможете подумать о происходящем с вами, подвести итоги, построить прогнозы на будущее.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя позитивная. У них будет много энергии, а их настойчивость и задор помогут двигаться к целям, влиять на окружающих, распространять свои идеи. Хорошо будет посвятить предстоящую неделю активным действиям, началу новых проектов.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам на предстоящей неделе будет полезно обдумать планы и задачи, решить, как развивать свои идеи. Но для активных действий неделя неподходящая — возможны конфликты, неправильный расчет времени или места для приложения сил и другие препятствия.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям пора перейти от мыслей к активным действиям. Время поднажать и начать наступление там, где требуется вся имеющаяся энергия для реализации ваших задач и задумок. Активность и энергичность помогут сдвинуть с места застойные проекты или отношения, либо начать новые дела, для которых вы созрели.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит много думать и общаться. Встречи и разговоры с окружающими будут подкидывать вам свежие мысли и идеи. Это поможет вам лучше понять себя и свое место в окружающем мире. Неделя принесет вам ясность и уравновешенность.

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