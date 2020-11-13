Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на период с 16 по 22 ноября

Способность говорить с рунами помогает не просто узнать, что ждет в будущем, но и влиять на свою судьбу. Многие специалисты в области тонких материй считают рунический гороскоп более точным, чем астрологический.

Рунический провидец Игорь Вечерский — редкий мастер толкования рун, который предсказал многие важные события в мире и в жизни знаменитостей. Эксклюзивно для 5-tv.ru он составил рунический гороскоп на период с 16 по 22 ноября для всех знаков зодиака.

Овен

Начало недели (Соуло) станет хорошим временем для творческого самопроявления и достижения целей. В середине недели (Райдо) возможны поездки, время будет суетливым, но это должно принести хороший результат. В конце недели (Отал) побудьте с семьей, останьтесь дома. Обратитесь за советом к старшим.

Телец

В начале недели (Райдо) смело начинайте новые дела и продолжайте старые проекты. В середине недели (Йера) — отличный период, чтобы просить повышения в должности или увеличения зарплаты. В конце недели перевернутая руна Турисаз предупреждает о возможных сложностях, которые, однако, вам по плечу преодолеть.

Близнецы

В начале недели руна Перто говорит о возможности раскрытия тайн и получения новой информации. В середине недели (Лагуз) избегайте открытого сопротивления, это принесет наилучшие результаты. А вот в конце недели (Тейваз п*) не стоит планировать важных дел, их лучше отложить на более благоприятный период.

Рак

В начале недели (Йера) добивайтесь заслуженного, требуйте оценки своего труда, вы этого достойны. В середине недели (Феху п) говорит о сложности в материальной сфере, призывает к внимательности к денежным вопросам. В конце недели (Вуньо) нужно заняться гармонизацией своей жизни и проанализировать успехи во всех ее сферах.

Лев

В начале недели (Лагуз) вас ждет время воды, время стихии, которая огибает проблемы и просачивается в самые малые и незаметные отверстия. В середине недели (Ансуз) займитесь общением, налаживанием диалогов. В конце недели (Гебо) — прекрасное время для построения союзов и партнерств, удачного взаимодействия с другими людьми.

Дева

Начало недели (Феху) хорошо для финансовых операций и старта для любых проектов, которые принесут материальную выгоду. В середине недели (Уруз) большого количества энергии потребует придание ей правильного вектора приложения. В конце недели (Эйваз) возможны перемены, вас ждет череда событий, которые приведут к изменению привычного порядка вещей.

Весы

В начале недели руна Соуло предрекает удачный период практически для любых дел. Ярко проявляйте свои способности, достигайте поставленных целей. В середине недели (Наутиз) возможен недостаток средств и талантов для решения всех задач, примите это и не огорчайтесь. В конце недели (Турисаз п) вам окажутся по плечу все сложности, однако они могут появиться вновь.

Скорпион

В начале недели перевернутая руна Лагуз предупреждает о том, что планы могут поменяться, а события — приобрести неожиданный поворот. В середине недели (Йера) труд принесет свой результат, возможно, придется хорошо поработать. В конце недели (Вуньо п) не будьте слишком требовательны и обратите внимание на то, чего уже достигли. Это немало.

Стрелец

В начале недели (Феху) вы можете смело заниматься финансовыми делами и увеличивать свой материальный достаток. В середине недели (Тейваз) — время побед и достижений, время успеха. В конце недели перевернутая руна Вуньо призывает вас отдохнуть и заняться своим внутренним миром.

Козерог

В начале недели (Йера) приходит пора труда, рабочих процессов. В середине недели (Соуло) хороший, удачный период, на который можно запланировать важные дела и творчество. В конце недели (Вуньо) продолжается удачное время развития и стечения обстоятельств, которое дает вам возможность достичь гармонии в ряде сфер своей жизни.

Водолей

В начале недели (Вуньо) у вас появится возможность организовать наиболее важные сферы вашей жизни до той меры, в которой вы почувствуете себя комфортно. В середине недели (Эйваз) вероятны конфликты, тем не менее, несмотря на них, если вы правильно воспользуетесь обстановкой, вы можете достичь своих целей. В конце недели руна Перто говорит о том, что пришла пора открыть в себе некие новые качества, начать новый путь.

Рыбы

В начале недели (Феху) смело занимайтесь любыми финансовыми операциями, закладывайте фундамент для будущего благосостояния. В середине недели (Уруз) большое количество сил и энергии даст вам хорошие шансы на успех. В конце недели (Иса) позвольте процессам двигаться по ранее заложенному сценарию. Это будет время, когда вы сможете отдохнуть, либо продолжить уже начатые дела.

* — перевернутая

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