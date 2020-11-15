«Опасность миновала»: комика Митю Хрусталева вывели из комы

|
Нюра Незванова
Эксклюзив 1 942

Менеджер артиста сообщил 5-tv.ru, что состояние ведущего «Вечернего Урганта» удалось стабилизировать.

«Опасность миновала»: комика Митю Хрусталева вывели из комы

Фото: Instagram @dmitry_khrustalev

Менеджер Дмитрия (Мити) Хрусталева сообщил 5-tv.ru, что артиста вывели из комы, коронавирусной инфекции у него не обнаружили.

«Состояние стабильное, опасность миновала», — сообщила менеджер ведущего «Вечернего Урганта» Анна Тригуб.

Ранее стало известно, что Хрусталева госпитализировали в 40 больницу Сестрорецка в Петербурге. Его состояние оценивалось как тяжелое. Непосредственно перед госпитализацией актер попал в незначительное ДТП.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
77.33
0.22 91.32
0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:19
Упрощенный порядок регистрации лекарств от COVID-19 продлен в России
12:04
Врач рассказал о причинах и первых признаках рака головного мозга
11:44
Армена Джигарханяна похоронят рядом с дочерью
11:29
Гроб с телом Колтового сожгли под песню «My Way» Фрэнка Синатры
11:13
Врач предупредила о скрытых угрозах коронавируса
11:02
«Опасность миновала»: комика Митю Хрусталева вывели из комы

Сейчас читают

«Любили и ушли вместе»: в сети судачат о романе Колтового с его погибшей спутницей
Названо имя единственного наследника Армена Джигарханяна
Стало известно, куда летели телеведущий Колтовой и его спутница

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Стали известны первые предварительные итоги выборов в США