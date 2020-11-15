«Опасность миновала»: комика Митю Хрусталева вывели из комы
| Нюра Незванова Шоу-бизнес Эксклюзив 1 942
Менеджер артиста сообщил 5-tv.ru, что состояние ведущего «Вечернего Урганта» удалось стабилизировать.
Фото: Instagram @dmitry_khrustalev
Менеджер Дмитрия (Мити) Хрусталева сообщил 5-tv.ru, что артиста вывели из комы, коронавирусной инфекции у него не обнаружили.
«Состояние стабильное, опасность миновала», — сообщила менеджер ведущего «Вечернего Урганта» Анна Тригуб.
Ранее стало известно, что Хрусталева госпитализировали в 40 больницу Сестрорецка в Петербурге. Его состояние оценивалось как тяжелое. Непосредственно перед госпитализацией актер попал в незначительное ДТП.
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