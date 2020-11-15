«Опасность миновала»: комика Митю Хрусталева вывели из комы

Менеджер Дмитрия (Мити) Хрусталева сообщил 5-tv.ru, что артиста вывели из комы, коронавирусной инфекции у него не обнаружили.

«Состояние стабильное, опасность миновала», — сообщила менеджер ведущего «Вечернего Урганта» Анна Тригуб.

Ранее стало известно, что Хрусталева госпитализировали в 40 больницу Сестрорецка в Петербурге. Его состояние оценивалось как тяжелое. Непосредственно перед госпитализацией актер попал в незначительное ДТП.