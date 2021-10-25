ТОП-5 лучших мужей по знаку зодиака

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Егор Измалкин
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Астрологи составили рейтинг мужчин по знаку зодиака, которых можно считать отличными партнерами.

ТОП-5 лучших мужей по знаку зодиака

Фото: Depositphotos / Goodluz

По утверждению астрологов, некоторые положительные черты характера, продиктованные звездами, способны повлиять на то, насколько хорошим партнером окажется мужчина. Портал Femmie составил рейтинг самых лучших мужей по знаку зодиака.

Раки

Раки, по словам астрологов, честные и верные партнеры. Их отличает чувственная натура. Представители этого знака никогда не избегают тех, кто им дорог. Главная их цель в жизни — создание семьи, поэтому они и считаются отличными мужьями.

Весы

Весы помешаны на любви, утверждают астрологи. Они бывают нерешительными, однако стоит им определиться с выбором — от своего решения не отступятся. В романтические отношения они стараются привносить гармонию. Представители знака считаются хорошими отцами. Они сохраняют рассудительность в любой ситуации.

Скорпионы

Скорпионы ревностно относятся ко всему, что им принадлежит. При этом, утверждают астрологи, они верны своим партнерам. Кроме того, они поддерживают их во всем. Представители данного знака могут похвастаться завидной самоотверженностью. Они считаются прекрасными мужьями, так как готовы буквально на все ради своих любимых.

Близнецы

У Близнецов складываются наиболее крепкие отношения с партнершами, которые стремятся их вдохновлять. Представителям этого знака подходят женщины, отличающиеся рассудительностью. Близнецы сначала стараются завести дружбу и только потом открываются с новой стороны.

Рыбы

Рыбы не являются агрессорами, утверждают астрологи. Мужчины этого знака не пытаются быть излишне заботливыми. Они очень эмоциональные и творческие личности. Рыбы прислушиваются к своим половинкам и ни в чем их не ограничивают.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-3 самых глупых мужчин по знаку зодиака.

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ТОП-5 лучших мужей по знаку зодиака

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