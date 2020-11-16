Почему семья Алексея Баталова ополчилась на Наталью Дрожжину и ее мужа?

Супруг актрисы Натальи Дрожжиной Михаил Цивин в интервью ФАН рассказал, почему семья актера, режиссера и педагога Алексея Баталова ополчилась на них. Юрист отметил, что вдова народного артиста СССР обвиняет его и жену в отъеме денег, а также квартиры. Якобы Гитана Леонтенко вместе с дочерью Марией Баталовой остались без средств к существованию.

Михаил Цивин в беседе с изданием заявил, что после подписания с близкими Алексея Баталова договора о пожизненном содержании они с Натальей Дрожжиной три года жили их интересами. Теперь же вдова актера кардинально изменила отношение к «заботливой» семье.

«Мы объясняли это Следственному комитету. У нее была ссора с домработницей, и после этого она переместилась на нас. 1 июля она выгнала ее, а 17-го на нас перекинулась. При этом никаких причин к этому не было. И то, что сегодня говорится, — это, мягко говоря, лукавство», — сказал Михаил Цивин.

По его словам, после кончины Алексея Баталова его семья осталась в беспомощном состоянии. Большинство друзей, которые находятся в преклонном возрасте, перестали оказывать Гитане Леонтенко и Марии внимание.

«А поскольку мы пообещали Алексею Владимировичу — это знали все, — то стали заботиться о них. Сегодня болезненное состояние и характер Гитаны Аркадьевны подвигают ее к тому, что она просто распространяет сведения, которые не являются фактами», — отметил муж Натальи Дрожжиной.

Михаил Цивин сетует, что в обществе сложилось мнение, будто они с Натальей Дрожжиной склонили вдову Алексея Баталова к подписанию доверенности и вышеупомянутого договора. Юрист подчеркнул, что дочь актера и ее мать полностью обеспеченные люди.

«Я оформил все ее права. Сдал все ее недвижимости, она полностью обеспеченный человек. Когда Гитана заявляет, что она осталась без крыши над головой и без средств к существованию — это просто ложь. Потому что на момент, когда мы с ней расставались, ее состояние составляло около полумиллиона долларов, как в России, так и за рубежом», — утверждает Михаил Цивин.

Супруг Натальи Дрожжиной подчеркнул, что Гитана Леонтенко всегда скрывала свое финансовое благополучие из-за боязни притязаний со стороны старшей дочери Алексея Баталова. Женщина была уверена, что Надежда завладеет всем, что ей принадлежит.

При этом, Алексей Баталов в своем завещании дважды указал имя Марии и оставил большую часть нажитого именно ей. Михаил Цивин утверждает, что Гитана Леонтенко скрыла документ от детей актера и вступила в наследство по закону.

«Гитана Аркадьевна им не воспользовалась. Два с половиной миллиона, которые были от пенсии Алексея Владимировича, она получила сама и дала Надежде всего миллион. <…> В завещании он большинство своего имущества оставил Марии. Дачу, квартиры, часть квартиры, где они живут. Денежные средства», — заключил Михаил Цивин.

Михаил Цивин и Наталья Дрожжина проходят обвиняемыми по делу о мошенничестве с наследством Алексея Баталова. Оно было возбуждено в сентябре по заявлению членов семьи покойного актера. В середине октября вдова артиста Гитана Леонтенко с дочерью были признаны потерпевшими, а 26 октября Цивину и Дрожжиной было предъявлено обвинение — мошенничество в особо крупном размере. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

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