На Руси 17 ноября (4 ноября по старому стилю — Прим. ред.) получило название Еремин день. В этот день верующие чтили память святых мучеников Никандра, епископа Мирского и Ермея Пресвитера — учеников и последователей апостола Павла. Легенда гласит, что святые обращали в свою веру язычников, за что были схвачены и подверглись пыткам. Христиан убеждали отречься от своей веры, но они выстояли все истязания. Тогда мучители вбили гвозди им в головы, животы и сердца, после чего бросили в яму и засыпали землей.

Что нельзя делать 17 ноября

Наши предки считали, что в этот день нужно непременно оставаться в своем доме и не выходить даже за ограду, дабы не навлечь на себя неприятности и не столкнуться с нечистой силой. «Призрачны околицы в этот день», — говорили люди.

Кроме того, оставаться в жилище подталкивала в этот день и погода. Отмечается, что 17 ноября часто стояли морозы и дул пронизывающий ветер. В народном сознании сохранилась поговорка: «Ерема — сиди дома»

Также предки считали, что в Еремин день нельзя делиться с соседями углями. Это поверье связано с силами злых духов, которые так и норовили проникнуть в дом и лишить его семейного очага и счастья.

Что можно делать 17 ноября

В Еремин день женщины готовили ужин из нескольких блюд и накрывали на стол для домочадцев. Считается, что 17 ноября, оставшись дома, нужно заняться рукоделием: вязать и вышивать, пишет Ytro.news.

День Иоанникия

17 ноября на Руси также почитали помять преподобного Иоанникия Великого. Этот святой бросил военную службу, чтобы посвятить себя служению Богу. Он три года провел в пустыне в одиночестве за молитвами, употребляя в пищу лишь немного хлеба и воды. Еще десяток лет Иоанникий жил в горах и лишь после этого принял монашеский постриг. Святому открылся дар провидения. По словам его ученика Пахомия, преподобный во время молитвы мог подниматься над землей, становиться невидимым для людей и был невосприимчив к ядам. Также известно, что он освободил город Фас от нашествия змей. За эти и подвиги Иоанникий получил прозвище Великий.

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