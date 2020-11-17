«Он в сознании»: Эдгард Запашный рассказал о госпитализированном брате Аскольде

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 207

Знаменитого дрессировщика положили в одну из московских больниц после внезапного ухудшения состояния здоровья.

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка, известный российский дрессировщик Эдгард Запашный в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о своем госпитализированном брате Аскольде.

«Это действительно так, он находится в Первой Градской больнице. У него немножко скакануло давление, упала температура. Но сейчас он находится под контролем врачей. Я только что с ним разговаривал, рядом пять врачей, ему уделяют должное внимание. Он в сознании, он разговаривает. Он находится в нормальном состоянии, сейчас проверяют, почему организм так себя повел», — сообщил Эдгард Запашный.

Как стало известно 5-tv.ru, 43-летнего Аскольда Запашного госпитализировали около 22 часов в понедельник, 16 ноября. Состояние знаменитого дрессировщика и артиста цирка сейчас оценивается как средней степени тяжести. Согласно имеющимся данным, у него случилась артериальная гипотензия. Так называют состояние, при котором отмечается снижение артериального давления.

Представитель цирковой династии Запашных в четвертом поколении Аскольд Запашный прославился на весь мир как артист цирка и, в частности, как дрессировщик хищных животных. Он является народным артистом России. Уже восемь лет он занимает пост художественного руководителя Большого Московского цирка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что шоумен Митя Хрусталев попал в реанимацию в Петербурге. Телеведущего госпитализировали в лечебное учреждение Сестрорецка.

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