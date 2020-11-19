«Он очень гордится собой»: Шепелев похвастался спортивным достижением сына Фриске

Дмитрий Шепелев похвастался первым серьезным спортивным достижением своего семилетнего сына. Платона родила певица Жанна Фриске, ушедшая из жизни, когда мальчику было всего два года. В этом году ребенок пошел в элитную школу, а на днях занял третье место на теннисных соревнованиях, о чем телеведущий поспешил сообщить на своей странице в Instagram.

Дмитрий рассказал о недавнем споре с отцом, который очень просил «организовать» победу для внука, чтобы укрепить его уверенность в себе. Сам же Шепелев считает, что его «талантливый и разносторонний мальчик» способен проявить себя без помощи известного родителя, нужно лишь быть рядом с ним и поддерживать.

Instagram @dmitryshepelev

«На прошлых выходных сын выиграл свою первую бронзу на соревнованиях по теннису. Сам — безо всяких „организовать“. Он очень гордится собой. Я же просто без ума от счастья! И я думаю, что это событие станет еще одним кирпичиком в его фундаменте под названием „самооценка и уверенность в себе“. Это действительно важно!» — написал телеведущий.

Свой пост он сопроводил снимком, на котором маленький Платон занимается другим видом спорта — катается на скейтборде.

«Молодец! Главное, чтобы ему нравилось это».

«Дим, вы полностью правы! Вот Алсу организовала победу дочке, и что из этого вышло? Еле спасла ребенка от злых языков потом… Вы все делаете правильно!»

«Вы молодец, а сына с победой!» — пишут в комментариях поклонники Шепелева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Шепелев и его новая избранница Екатерина Тулупова готовятся к переезду и сбились с ног в поисках квартиры, которая устроила бы обоих.