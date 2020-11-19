Актер Виктор Сухоруков побывал на панихиде по скончавшемуся недавно актеру Юрию Черкасову в театре имени Моссовета, многое понял, и обозначил свои пожелания по поводу своих собственных похорон.

«Я не знаю, кто и когда придумал ставить гроб на сцену. Но я лично категорически против этого. Ведь что сцена — это игра, развлечение, иллюзия, праздник, а не прощание. Поэтому если поставят гроб в коридоре или фойе, это будет намного торжественнее и честнее», — цитирует Сухорукова «Дни.ру».

Он также напомнил, что для актеров цирка сценой является арена.

«Представьте себе гроб на арене… Ну, бред же!», — возмутился Сухоруков.

При этом пафосных прощаний и громких речей на своих похоронах актер не хотел бы.

«Не потеряйте гроб по пути в Орехово-Зуево!» — шутя распорядился Виктор.

По признанию артиста, он хотел бы покоиться на кладбище родного города. Именно там похоронены многие близкие и родные Сухорукова, и ему, раскрыл тайну артист, руководство города уже пообещало выделить участок земли для могилы.

Как писал 5-tv.ru ранее, заслуженный артист России Юрий Черкасов скончался на 60-м году жизни. Причиной смерти близкие называют рак. На его счету более 30 ролей в различных театральных постановках. Помимо этого актер снимался в кино, сыграл в таких фильмах, как: «Русский террор», «Таксистка», «Очарование зла». Он также прославился ролью в сериале «Папины дочки».