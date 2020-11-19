«Не потеряйте гроб!» — Сухоруков дал инструкцию к своим похоронам
Звезда фильма «Брат» рассказал, что хотел бы быть похоронен в родном городе.
Фото: www.globallookpress / Gennadii Usoev
Актер Виктор Сухоруков побывал на панихиде по скончавшемуся недавно актеру Юрию Черкасову в театре имени Моссовета, многое понял, и обозначил свои пожелания по поводу своих собственных похорон.
«Я не знаю, кто и когда придумал ставить гроб на сцену. Но я лично категорически против этого. Ведь что сцена — это игра, развлечение, иллюзия, праздник, а не прощание. Поэтому если поставят гроб в коридоре или фойе, это будет намного торжественнее и честнее», — цитирует Сухорукова «Дни.ру».
Он также напомнил, что для актеров цирка сценой является арена.
«Представьте себе гроб на арене… Ну, бред же!», — возмутился Сухоруков.
При этом пафосных прощаний и громких речей на своих похоронах актер не хотел бы.
«Не потеряйте гроб по пути в Орехово-Зуево!» — шутя распорядился Виктор.
По признанию артиста, он хотел бы покоиться на кладбище родного города. Именно там похоронены многие близкие и родные Сухорукова, и ему, раскрыл тайну артист, руководство города уже пообещало выделить участок земли для могилы.
Как писал 5-tv.ru ранее, заслуженный артист России Юрий Черкасов скончался на 60-м году жизни. Причиной смерти близкие называют рак. На его счету более 30 ролей в различных театральных постановках. Помимо этого актер снимался в кино, сыграл в таких фильмах, как: «Русский террор», «Таксистка», «Очарование зла». Он также прославился ролью в сериале «Папины дочки».
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